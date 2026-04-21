Курс на вівторок: долар подорожчав на 10 копійок

У вівторок, 21 квітня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 10 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у покупці не змінилося і подорожчало на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,90−44,40 грн. Євро купують за 51,55 грн, а продають за 52,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,90−44,05, євро — 51,80−52,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,19−44,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 52,04−52,06 грн/євро.

