20 квітня 2026, 18:53

Камбін призначив Лесю Іванищук державним секретарем Мінфіну

20 квітня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів призначив Іванищук Лесю на посаду державного секретаря Міністерства фінансів України.

20 квітня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів призначив Іванищук Лесю на посаду державного секретаря Міністерства фінансів України.

Що відомо про державного секретаря

Іванищук освіту здобула в Інституті статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України за спеціальністю «Облік і аудит» та Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю «Право».

З 2002 року працювала в органах Пенсійного фонду України, де пройшла шлях від провідного спеціаліста до заступника начальника відділу — заступника головного бухгалтера. У 2010−2014 роках обіймала керівні посади у державному підприємстві «Агентство морської безпеки», зокрема була головним бухгалтером.

У 2015−2018 роках очолювала Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства юстиції України. У 2018−2022 роках очолювала фінансовий напрям Національної служби здоров’я України.

З вересня 2022 року до квітня 2026 року працювала на посаді директора Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України.

Іванищук має 3 ранг державного службовця. Загальний стаж роботи становить понад 26 років, із яких майже 20 років — стаж державної служби.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
