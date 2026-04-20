Нацбанк оштрафував страхову компанію «КД Життя» на 2,7 млн грн

Національний банк застосував до ПРАТ «СК «КД Життя» захід впливу у вигляді накладення штрафу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Штраф від НБУ

Штраф у розмірі 2,7 млн грн застосовано за порушення окремих вимог Закону України «Про страхування».

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 квітня 2026 року за результатами планової інспекційної перевірки, яку здійснив Департамент інспектування Національного банку.

Страхован компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності таким рішенням. Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома СК «КД Життя».