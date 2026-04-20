Курс євро на міжбанку у понеділок, 20 квітня, суттєво зріс й перетнув позначку 52 грн. Долар подорожчав до 44,22 грн. Про це свідчать дані торгів.
20 квітня 2026, 17:51
Долар та євро різко подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 20 квітня
|
Закриття 20 квітня
|
Зміни
|
44,04/44,07
|
44,19/44,22
|
15/15
|
51,83/51,85
|
52,05/52,07
|
22/22
Середній курс у банках: 43,80−44,30 грн/долар, 51,50−52,29 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 44,00−44,06, євро — 51,80−51,98 грн.
Джерело: Мінфін
