Земельні паї в українців можуть вилучати за борги за комунальні послуги — ЗМІ

В Україні земельні ділянки та паї можуть бути вилучені у власників через значні борги за комунальні послуги. Такі заходи застосовує виконавча служба, якщо споживач відмовляється сплачувати за використані ресурси. Про це пише агрожурнал Пропозиція.

Як зазначає видання, про таку практику повідомив директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук. За його словами, загальний борг споживачів перед цією компанією сягає майже 240 мільйонів гривень. Для стягнення коштів підприємство використовує всі законні методи, включаючи звернення до суду. На підставі судових рішень виконавча служба може не лише арештовувати рахунки, а й вдаватися до жорсткіших кроків.

Як зазначив Ющук, «у деяких боржників за несплату комуналки вилучали навіть земельні паї».

Борги за комуналку

Згідно із законом «Про виконавче провадження», якщо сума заборгованості перевищує 20 мінімальних зарплат, що становить 172 940 гривень, боржника можуть виселити навіть з єдиної квартири.

Якщо ж борг менший за цю суму, стягнення спрямовують на інше майно: автомобілі, дачі, земельні ділянки та паї. Також можливе блокування банківських карток або відрахування частини заробітної плати на погашення боргу.

Адвокат Владислав Зайцев зауважив, що під час воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення діє мораторій на стягнення нерухомості за споживчими кредитами.

«На період воєнного стану кредитор не може реалізувати свої права на набуття житла боржника, його продаж або виставлення на електронний аукціон», — пояснив юрист.

Попри обмеження воєнного часу, експерти радять боржникам не доводити справу до суду, а домовлятися про реструктуризацію виплат. Це дозволить власникам зберегти свою землю та нерухомість навіть за наявності боргів.