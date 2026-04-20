Земельні паї в українців можуть вилучати за борги за комунальні послуги — ЗМІ

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 16:13

Земельні паї в українців можуть вилучати за борги за комунальні послуги — ЗМІ

В Україні земельні ділянки та паї можуть бути вилучені у власників через значні борги за комунальні послуги. Такі заходи застосовує виконавча служба, якщо споживач відмовляється сплачувати за використані ресурси. Про це пише агрожурнал Пропозиція.

В Україні земельні ділянки та паї можуть бути вилучені у власників через значні борги за комунальні послуги.

Як зазначає видання, про таку практику повідомив директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук. За його словами, загальний борг споживачів перед цією компанією сягає майже 240 мільйонів гривень. Для стягнення коштів підприємство використовує всі законні методи, включаючи звернення до суду. На підставі судових рішень виконавча служба може не лише арештовувати рахунки, а й вдаватися до жорсткіших кроків.

Як зазначив Ющук, «у деяких боржників за несплату комуналки вилучали навіть земельні паї».

Борги за комуналку

Згідно із законом «Про виконавче провадження», якщо сума заборгованості перевищує 20 мінімальних зарплат, що становить 172 940 гривень, боржника можуть виселити навіть з єдиної квартири.

Якщо ж борг менший за цю суму, стягнення спрямовують на інше майно: автомобілі, дачі, земельні ділянки та паї. Також можливе блокування банківських карток або відрахування частини заробітної плати на погашення боргу.

Адвокат Владислав Зайцев зауважив, що під час воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення діє мораторій на стягнення нерухомості за споживчими кредитами.

«На період воєнного стану кредитор не може реалізувати свої права на набуття житла боржника, його продаж або виставлення на електронний аукціон», — пояснив юрист.

Попри обмеження воєнного часу, експерти радять боржникам не доводити справу до суду, а домовлятися про реструктуризацію виплат. Це дозволить власникам зберегти свою землю та нерухомість навіть за наявності боргів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
