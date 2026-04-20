Приватбанк подовжує знижені тарифи на міжнародні перекази

Приватбанк подовжує дію пільгових тарифів для міжнародних переказів на закордонні картки по всьому світу та перекази з-за кордону на картки банку в Приват24, щоб зробити для українців більш доступними сучасні цифрові сервіси та підтримку близьких та рідних.

Продовження пільг

До 31 травня 2026 року діють пільгові тарифи на міжнародні перекази у Приват24:

із закордонних карток на картки ПриватБанку у розмірі 1% (замість 1,5% від суми переказу), та з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки — 1% від суми переказу (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Надіслати переказ з картки закордонного банку на картку ПриватБанку в Приват24 можна через мобільний додаток — кнопка «Переказати», або веб версію Приват24 в меню «Переказ на картку». Для цього ввести реквізити картки закордонного банку, обрати картку ПриватБанку на яку зарахувати кошти та зазначити суму переказу і підтвердити операцію.

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток — кнопка «Переказати» — або веб версію Приват24 в меню «Переказ на картку». Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро.

Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.