Токенізоване золото на Bitget відреагувало на геополітичні події — зазначає звіт Block Scholes

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 14:52

Токенізоване золото на Bitget відреагувало на геополітичні події — зазначає звіт Block Scholes

Вікторія, Сейшельські острови, 20 квітня 2026 року —Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), у співпраці з Block Scholes опублікувала новий звіт, у якому відзначається зростаюче зближення криптовалютних і традиційних фінансових ринків, оскільки трейдери дедалі частіше переходять між класами активів у відповідь на глобальні макроекономічні події.

Вікторія, Сейшельські острови, 20 квітня 2026 року — Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), у співпраці з Block Scholes опублікувала новий звіт, у якому відзначається зростаюче зближення криптовалютних і традиційних фінансових ринків, оскільки трейдери дедалі частіше переходять між класами активів у відповідь на глобальні макроекономічні події.

Звіт під назвою «Токенізовані ринки на Bitget UEX: як трейдери використовують цілодобові реальні активи для макрохеджування в режимі реального часу» аналізує торгову поведінку в умовах волатильного першого кварталу 2026 року. У ньому зазначається, що оскільки макроекономічні події дедалі частіше одночасно впливають на кілька класів активів, трейдери відходять від фрагментованих систем і переходять до середовищ, які дозволяють миттєво переміщатися між ринками в реальному часі.

Ця зміна відображається і в активності на Bitget. Обсяг торгів у сегменті TradFi на платформі досяг $2 млрд на день лише за кілька днів після запуску, потім зріс до $4 млрд і перевищив $6 млрд у періоди підвищеної волатильності. Замість того щоб розглядати криптовалюти, акції та сировинні товари як окремі стратегії, користувачі дедалі частіше керують ними як частиною єдиного безперервного торгового підходу.

У звіті зазначається, що кореляція біткоїна з основними фондовими індексами досягла найвищого рівня з кінця 2025 року, що підтверджує думку про те, що ринки дедалі більше реагують на спільні макроекономічні чинники. У таких умовах можливість швидко змінювати експозицію між класами активів стає не перевагою, а базовою необхідністю.

Генеральна директорка Bitget Грейсі Чен заявила:

«Сучасні трейдери більше не чекають відкриття ринків — вони розуміють, що ринок ніколи не закривається. Раніше було небагато можливостей для такого підходу, але завдяки токенізації акції, золото, срібло, сировинні товари та будь-які традиційні фінансові активи тепер можна торгувати 24/7. Наша платформа — це доказ того, як це відбувається в реальному часі».

Одним із найяскравіших прикладів такої поведінки стали нещодавні геополітичні події, що відбулися поза годинами роботи традиційних ринків. Токенізовані активи на Bitget дозволили трейдерам хеджувати позиції та брати участь у формуванні ціни в реальному часі: обсяги торгів контрактами, пов’язаними із золотом, різко зросли у відповідь на події, що розгорталися.

Звіт також підкреслює важливість безперервної ліквідності та глобально розподіленої участі. Оскільки торгова активність охоплює різні регіони та часові пояси, ціноутворення більше не обмежується окремими торговими сесіями. Це підвищує цінність платформ, що працюють безперервно, особливо в періоди високої волатильності.

У міру того як посилюється кореляція між класами активів і зростає значення макроорієнтованої торгівлі, звіт доходить висновку, що уніфіковані торгові середовища набирають популярності. Платформи, які об'єднують криптоактиви, токенізовані реальні активи та традиційні інструменти в одній системі, дедалі частіше стають стандартом для активних трейдерів.

У межах моделі Universal Exchange Bitget, де різні класи активів працюють в єдиній структурі акаунта, цей тренд відображає ширші зміни в поведінці користувачів. У міру зближення ринків трейдери дедалі частіше обирають платформи, які дозволяють керувати ризиками, розподіляти капітал і реагувати на глобальні події без тертя.

Повний звіт доступний за посиланням.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами