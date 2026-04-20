Токенізоване золото на Bitget відреагувало на геополітичні події — зазначає звіт Block Scholes

Звіт під назвою «Токенізовані ринки на Bitget UEX: як трейдери використовують цілодобові реальні активи для макрохеджування в режимі реального часу» аналізує торгову поведінку в умовах волатильного першого кварталу 2026 року. У ньому зазначається, що оскільки макроекономічні події дедалі частіше одночасно впливають на кілька класів активів, трейдери відходять від фрагментованих систем і переходять до середовищ, які дозволяють миттєво переміщатися між ринками в реальному часі.

Ця зміна відображається і в активності на Bitget. Обсяг торгів у сегменті TradFi на платформі досяг $2 млрд на день лише за кілька днів після запуску, потім зріс до $4 млрд і перевищив $6 млрд у періоди підвищеної волатильності. Замість того щоб розглядати криптовалюти, акції та сировинні товари як окремі стратегії, користувачі дедалі частіше керують ними як частиною єдиного безперервного торгового підходу.

У звіті зазначається, що кореляція біткоїна з основними фондовими індексами досягла найвищого рівня з кінця 2025 року, що підтверджує думку про те, що ринки дедалі більше реагують на спільні макроекономічні чинники. У таких умовах можливість швидко змінювати експозицію між класами активів стає не перевагою, а базовою необхідністю.

Генеральна директорка Bitget Грейсі Чен заявила:

«Сучасні трейдери більше не чекають відкриття ринків — вони розуміють, що ринок ніколи не закривається. Раніше було небагато можливостей для такого підходу, але завдяки токенізації акції, золото, срібло, сировинні товари та будь-які традиційні фінансові активи тепер можна торгувати 24/7. Наша платформа — це доказ того, як це відбувається в реальному часі».

Одним із найяскравіших прикладів такої поведінки стали нещодавні геополітичні події, що відбулися поза годинами роботи традиційних ринків. Токенізовані активи на Bitget дозволили трейдерам хеджувати позиції та брати участь у формуванні ціни в реальному часі: обсяги торгів контрактами, пов’язаними із золотом, різко зросли у відповідь на події, що розгорталися.

Звіт також підкреслює важливість безперервної ліквідності та глобально розподіленої участі. Оскільки торгова активність охоплює різні регіони та часові пояси, ціноутворення більше не обмежується окремими торговими сесіями. Це підвищує цінність платформ, що працюють безперервно, особливо в періоди високої волатильності.

У міру того як посилюється кореляція між класами активів і зростає значення макроорієнтованої торгівлі, звіт доходить висновку, що уніфіковані торгові середовища набирають популярності. Платформи, які об'єднують криптоактиви, токенізовані реальні активи та традиційні інструменти в одній системі, дедалі частіше стають стандартом для активних трейдерів.

У межах моделі Universal Exchange Bitget, де різні класи активів працюють в єдиній структурі акаунта, цей тренд відображає ширші зміни в поведінці користувачів. У міру зближення ринків трейдери дедалі частіше обирають платформи, які дозволяють керувати ризиками, розподіляти капітал і реагувати на глобальні події без тертя.

