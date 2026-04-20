Гетманцев заявив, що українці зобов’язані декларувати криптодоходи (відео)

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 14:27

Гетманцев заявив, що українці зобов’язані декларувати криптодоходи (відео)

Голова Податкогового комітету В Р Данило Гетманцев заявив про необхідність декларування доходів, отриманих від операцій із криптоактивами. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Голова Податкогового комітету В Р Данило Гетманцев заявив про необхідність декларування доходів, отриманих від операцій із криптоактивами.
Фото: Данило Гетманцев

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Позиція Гетьманцева

«Криптовалюти не є винятком із загального податкового законодавства. Громадяни зобов’язані зазначати доходи з будь-яких джерел, зокрема від операцій із цифровими активами», — зазначив він.

За його словами, якщо громадянин отримав прибуток, він підлягає декларуванню та оподаткуванню в установленому порядку.

«Держава не робить відмінностей між традиційними та цифровими активами з погляду обов’язку сплати податків. Водночас питання повноцінного регулювання крипторинку в Україні все ще перебуває на стадії розробки», — пояснив він.

Законопроєкт на стадії підготовки

Гетманцев зазначив, що профільний законопроєкт усе ще перебуває на стадії підготовки. Влада продовжує працювати над його фінальною версією, зокрема над питаннями оподаткування та правилами функціонування ринку.

За словами голови комітету, майбутня модель регулювання має закріпити окремий підхід до криптоактивів. Однак до її впровадження застосовується загальний принцип оподаткування доходів фізичних осіб.

Гетманцев також вказав на важливість підвищення фінансової дисципліни та прозорості. Влада розраховує, що громадяни добровільно декларуватимуть свої доходи, зокрема отримані в криптовалюті.

Водночас він не уточнив, які саме механізми контролю застосовуватимуться щодо таких активів. Однак акцент зробив на тому, що відповідальність за коректне декларування лежить на платнику податків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 16

Rodion21
Rodion21
20 квітня 2026, 14:41
Данило забыл опохмелиться перед интервью.
Loginnnnn
Loginnnnn
20 квітня 2026, 14:49
Ну якщо криптовалюта то єдине джерело доходу у людини то безумовно потрібно декларувати, захочеш новий майбах купити, а не зможеш без довідки про доходи, доведеться купляти бу як якому-сь жебраку
Три літри
Три літри
20 квітня 2026, 17:38
#
Декларування обов’язкове не залежно від того чи це основне/єдине джерело доходу
kadaad1988
kadaad1988
20 квітня 2026, 15:09
#
Так пусть сначала заставит это сделать своих зеленых подельников!
bosyak
bosyak
20 квітня 2026, 17:56
#
Всі при владі заповнюють декларації, якщо досі цього не знали. Можно подивитися.
BigBend
BigBend
20 квітня 2026, 15:23
#
«Держава не робить відмінностей між традиційними та цифровими активами з погляду обов’язку сплати податків. Водночас питання повноцінного регулювання крипторинку в Україні все ще перебуває на стадії розробки», — пояснив він.

Це проблеми держави. Спершу легалізація, потім поговоримо про податки
Vadimra
Vadimra
20 квітня 2026, 16:11
#
А если влетел на битке, можно занизить сумму НДФЛ пропорционально убытку?
Три літри
Три літри
20 квітня 2026, 17:39
#
Ти платиш податок з доходу, а не прибутку
bosyak
bosyak
20 квітня 2026, 17:57
#
На жаль…
Три літри
Три літри
20 квітня 2026, 18:12
#
Без сумнівів. І Гетманцев мав би це виправити. Але…
Консультант порталу «Мінфін»
Консультант порталу «Мінфін»
20 квітня 2026, 16:25
#
На «Мінфіні» з’явились нові криптовалютні каталоги:

про пресейли — https://minfin.com.ua/ua/crypto/token-sales/
про аірдропи — https://minfin.com.ua/ua/crypto/airdrops/

Зайдіть та зацініть 😉
orest frank
orest frank
20 квітня 2026, 16:36
#
Колись одного просунутого (дійсно реформатора!) застрелили у київському театрі. Мені просто цікаво чи ходить цей ідеолог до театру, бо знаю цілу купу тримачів крипти (сам до них не належу!), котрі ходять… Просто цікаво — якщо ці дві «прямі» перетнуться — які будуть наслідки?
yurkomik
yurkomik
20 квітня 2026, 17:06
#
А що є країни, де прибутки в крипті не оподатковуються? Тобто, ви пропонуєте стати країною ізгоєм і податковим офшором?
bosyak
bosyak
20 квітня 2026, 17:58
#
Було б файно. Всі гроші світу пішли б в Україну.
Lololoq
Lololoq
20 квітня 2026, 18:00
#
«прибутки в крипті» — чуть не подавился. Давайте такой кейс разберём: Вы купили доллары в 2023 году по курсу 26 гривен за доллар. Сейчас продали по необходимости по 44 гривны за доллар. Вы заработали? Налог готовы оплачивать? Вы же фактически получили прибыль?
Три літри
Три літри
20 квітня 2026, 18:13
#

не розуміти різниці між грошима та фантіками
