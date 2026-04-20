Гетманцев заявив, що українці зобов’язані декларувати криптодоходи (відео)

Голова Податкогового комітету В Р Данило Гетманцев заявив про необхідність декларування доходів, отриманих від операцій із криптоактивами. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV .

Позиція Гетьманцева

«Криптовалюти не є винятком із загального податкового законодавства. Громадяни зобов’язані зазначати доходи з будь-яких джерел, зокрема від операцій із цифровими активами», — зазначив він.

За його словами, якщо громадянин отримав прибуток, він підлягає декларуванню та оподаткуванню в установленому порядку.

«Держава не робить відмінностей між традиційними та цифровими активами з погляду обов’язку сплати податків. Водночас питання повноцінного регулювання крипторинку в Україні все ще перебуває на стадії розробки», — пояснив він.

Законопроєкт на стадії підготовки

Гетманцев зазначив, що профільний законопроєкт усе ще перебуває на стадії підготовки. Влада продовжує працювати над його фінальною версією, зокрема над питаннями оподаткування та правилами функціонування ринку.

За словами голови комітету, майбутня модель регулювання має закріпити окремий підхід до криптоактивів. Однак до її впровадження застосовується загальний принцип оподаткування доходів фізичних осіб.

Гетманцев також вказав на важливість підвищення фінансової дисципліни та прозорості. Влада розраховує, що громадяни добровільно декларуватимуть свої доходи, зокрема отримані в криптовалюті.

Водночас він не уточнив, які саме механізми контролю застосовуватимуться щодо таких активів. Однак акцент зробив на тому, що відповідальність за коректне декларування лежить на платнику податків.