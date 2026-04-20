Курс на понеділок: євро в банках підскочило на 30 копійок, долар на 21 копійку

У понеділок, 20 квітня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та на 21 копійоку у продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та на 30 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах впав на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро втратило 20 копійок у купівлі та 32 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,75−44,30 грн. Євро купують за 51,40 грн, а продають за 52,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,98, євро — 51,60−51,92 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,04−44,07 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,83−51,85 грн/євро.

