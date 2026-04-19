Аналітики прогнозують зростання біткоїну на понад $90 000 у найближчі тижні

Курс біткоїну може протестувати рівень $90 000 у найближчі тижні на тлі перерозподілу капіталу в акції та великі криптовалюти, заявили аналітики платформи Santiment.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

За їхньою оцінкою, крипторинок прискорив зростання до кінця тижня, а біткоїн досяг максимальних значень за останні 11 тижнів. Серед чинників експерти виділили зниження політичної напруги на Близькому Сході. Оптимізм інвесторів також підтримали рекордні показники фондових індексів США та різке падіння цін на енергоносії.

«Поки що більшість трейдерів очікують опору на рівні $84 000, ринок має всі шанси подолати цю позначку. Якщо ситуація з мирним договором і ухваленням закону CLARITY продовжить розвиватися позитивно, котирування біткоїну можуть піти вище за $90 000», — зазначили аналітики.

У той же час, незважаючи на зростання курсу, настрої серед роздрібних інвесторів залишаються стриманими.

«На кожні три негативні коментарі в соціальних мережах припадає два позитивні. Приватні інвестори виснажені постійними новинами про війну та скептично ставляться до чергових повідомлень про припинення вогню», — додали експерти.

Аналітики вказали, що подібна структура настроїв може розглядатися як додатковий сигнал на користь продовження зростання, хоча він може мати короткостроковий характер.