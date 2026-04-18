18 квітня 2026, 15:47

Чому світ досі довіряє долару: названо три вирішальні причини

Статус американської валюти підкріплюється трьома чинниками, а саме масштабом найбільшої економіки світу, глибиною ринку та інституційною довірою до долара, — написала в аналітичній записці Сонал Десаї, директор з інвестицій підрозділу компанії, що спеціалізується на цінних паперах із фіксованим доходом, повідомляє Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо каже аналітикАльтернатив, які заслуговують на довіру, немає, а на створення інституційної інфраструктури, необхідної для підтримки такої валюти, знадобляться десятиліття, додала вона.

Що каже аналітик

Альтернатив, які заслуговують на довіру, немає, а на створення інституційної інфраструктури, необхідної для підтримки такої валюти, знадобляться десятиліття, додала вона.

Статус американської валюти підкріплюється трьома чинниками: масштабом найбільшої економіки світу, глибиною ринку та інституційною довірою, написала в аналітичній записці Сонал Десаї, директор з інвестицій підрозділу компанії, що спеціалізується на цінних паперах із фіксованим доходом.

За її словами, надійних альтернатив немає, а на створення інституційної інфраструктури, необхідної для підтримки такої валюти, знадобиться десятиліття.

Суперечки про перевагу долара розгорілися з новою силою на тлі того, як непослідовна торговельна, геополітична та фіскальна політика президента Дональда Трампа знижує привабливість американських активів. Деякі аналітики вважають, що євро, золото та цифрові активи можуть стати альтернативними резервними активами.

«Зона євро не може створити єдиний надійний актив у достатньому обсязі. Юань використовується в умовах контролю над рухом капіталу і неконвертуємо, — написала Десаї, маючи на увазі юань. — На мою думку, реальна конкуренція з доларом США ще попереду».

Десаї зазначила, що, згідно з даними трирічного дослідження Банку міжнародних розрахунків за 2025 рік, частку долара припадає на 89% позабіржового валютного обороту. Для порівняння: частка юаня складає лише 8,5%.

Нинішня слабкість долара має циклічний, а не структурний характер, пише Десаї. У реальному вираженні, з урахуванням торгових операцій, долар, як і раніше, значно вищий за мінімуми середини 1990-х і кінця 2000-х років, і деяке послаблення американця відповідає його статусу світової резервної валюти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
