Польські прикордонники зупинили українку з купюрою, що перевищувала норму радіації у 1905 разів

Прикордонники в селі Медика у Польщі зупинили 54-річну українку, яка у багажі перевозила майже 10 тисяч доларів . У неї виявили купюру, яка у 1905 разів перевищує рівень допустимої радіації. Про це повідомили у прикордонній службі, пише «Громадське».

Деталі інциденту

15 квітня під час перевірки людей на кордоні Польщі в Медиці на радіометричних воротах, які вимірюють рівень радіації, спрацював сигнал, коли через них проходила 54-річна українка.

Правоохоронці знайшли у неї 9900 доларів, а детальна перевірка показала, що одна з купюр перевищувала допустиму безпечну норму радіації для людини у 1905 разів. Аналіз показав наявність ізотопу, який використовують під час лікування. Прикордонна служба помістила банкноту у спеціальний контейнер та повідомила Державне атомне агентство.

Сама жінка запевняла, що гроші везла для покупки машини у Польщі. Їй відмовили у в'їзді й разом з коштами повернули в Україну.

За словами прикордонників, у грудні 2025 року сталася аналогічна ситуація — громадянин Польщі хотів перевезти з України значну суму готівки, після чого у нього виявили надлишковий рівень радіації.