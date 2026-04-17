Стрибки валют: як нафта, НБУ та геополітика вплинуть на курс цього тижня (відео)

Що буде з курсом долара та євро в Україні з 16 по 22 квітня 2026 року? Цього тижня валютний ринок залежатиме не лише від внутрішніх чинників, а й від ситуації навколо Ормузької протоки, перемовин США та Ірану, цін на нафту, золото і поведінки пари євро/долар. Саме геополітика може визначити, чи отримає світ новий стрибок цін на Brent, а Україна — додатковий тиск на гривню.