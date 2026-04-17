Курс на п'ятницю: долар у банках подорожчав на 20 копійок, євро — на 18 копійок

У п'ятницю, 17 квітня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро додало 4 копійки у купівлі та 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,47−44,05 грн. Євро купують за 51,20 грн, а продають за 51,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,75−43,79, євро — 51,40−51,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,81−43,86 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,59−51,64 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту