Долар залишається основним, але роль євро зростає — НБУ

Національний банк України продовжує реалізовувати стратегію «конструктивної невизначеності», поступово посилюючи роль євро , проте долар США все ще зберігає статус основної курсоутворюючої валюти. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Долар як «безпечна гавань» та основа курсу

За словами представника регулятора, попри глобальні коливання пари євро/долар, український ринок орієнтується саме на американську валюту.

НБУ розраховує курс гривні до долара на основі ринкових торгів і саме на цьому напрямку згладжує надмірні коливання. Курс до інших валют, зокрема євро, є похідним (розраховується через крос-курси).

Хоча в імпорті товарів євро та долар майже зрівнялися в обсягах, український експорт залишається переважно сировинним. Оскільки розрахунки за сировину у світі ведуться в доларах, ця валюта продовжує домінувати в Україні.

Шлях до євроінтеграції

Водночас НБУ підтверджує стратегічний курс на перехід до євро як основної курсоутворюючої валюти в майбутньому. Це відповідає євроінтеграційним прагненням України, проте процес буде поступовим.

Гра на випередження: що таке «конструктивна неоднозначність»?

Лепушинський пояснив, чому НБУ свідомо робить траєкторію курсу непередбачуваною. Якщо курс рухається лише в один бік (наприклад, постійно зростає), це стимулює ажіотажний попит: люди купують сьогодні, щоб не переплачувати завтра.

За його словами, ринок має розуміти, що курс може як зрости, так і впасти. Коли є ризик «купити й програти», надлишковий попит зникає. НБУ став менше впливати на ринок. Частка операцій без участі регулятора зросла до 53% (проти менш ніж 30% до переходу на гнучкий курс).

Регулятор свідомо публікує дані про інтервенції лише раз на тиждень. Це ускладнює прогнозування для аналітиків, але допомагає НБУ підтримувати ту саму «неоднозначність», яка утримує ринок від панічних настроїв та дозволяє йому розвиватися природним шляхом.