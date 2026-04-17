17 квітня 2026, 10:50

Лаунж Mastercard на вокзалі у Києві приймає тисячі гостей щомісяця

Mastercard Lounge ONE: Kyiv вже кілька місяців працює на Київському Південному залізничному вокзалі і встиг прийняти тисячі гостей, які обрали цей простір для комфортного очікування потяга.

Лаунж від Mastercard площею 400 кв. м розрахований на 90 посадкових місць і пропонує зони для роботи та відпочинку, харчування, дитячу зону, зберігання речей та інші зручності. Простір розташований на другому поверсі вокзалу — дістатися можна сходами, ескалатором або ліфтом. Лаунж облаштований для безбар'єрного доступу маломобільних груп та людей з інвалідністю, а також дружній до домашніх тварин. Для зручності пасажирів на вокзалі встановлено оновлену навігацію з великими вказівниками та підказками у ліфтах, що допомагає дістатися лаунжу швидко та зручно.

Лаунж пропонує відвідувачам безплатні каву, чай та воду. Також діє розширена пропозиція від Milk Bar: як і раніше, кожен гість має можливість замовити одну [1] безплатну страву, а крім того з’явилася можливість додатково купити їжу з собою.

Доступ до лаунжу є безплатним для держателів карток World Elite Mastercard®, World Black Edition Mastercard®, Business Mastercard® та Corporate Mastercard® за умови підключення сервісу банком [2].

Зони та сервіси Mastercard Lounge ONE: Kyiv

  • Для роботи та відпочинку. У лаунжі доступний високошвидкісний Wi-Fi та 21 розетка для зарядки ноутбуків, телефонів та інших пристроїв. Простір облаштовано зручними місцями для роботи та відпочинку.

Для ділових зустрічей передбачено переговорну кімнату — її можна забронювати заздалегідь за попередню оплату, а якщо вона вільна на момент відвідування лаунжу — скористатися без бронювання.

  • Для родин з дітьми. У лаунжі облаштовано дитячу зону, де найменші гості можуть цікаво і творчо провести час. Розмальовки та інші матеріали для дітей доступні на ресепшн. Діти до 7 років відвідують лаунж безплатно у супроводі держателя картки.
  • Cеред додаткових послуг лаунжу— душова кабіна, укомплектована рушниками та гігієнічним набором, та сервіс безпечного зберігання речей.

Увійти до лаунжу можна пред’явивши відповідну картку Mastercard на вході. Доступ до лаунжу надається індивідуально за умови наявності квитка на потяг у день відвідування. Гості отримують доступ до всіх зон та сервісів протягом стандартного часу перебування — 1,5 години, з можливістю продовження за додаткову оплату. Простір працює цілодобово без вихідних, під час повітряної тривоги лаунж зачиняється з міркувань безпеки.

Lounge ONE: Kyiv доповнює перелік можливостей для подорожувальників від Mastercard на Укрзалізниці. Сервіс Міт&Гріт (Meet&Greet) від Mastercard забезпечує допомогу з валізами, швидке проходження контролю безпеки на вокзалі та супровід до вагону. Сервіс працює як на відправлення, так і на прибуття. Забронювати сервіс Міт&Гріт можна у застосунку Mastercard Travel Experiences або на вебсайті.

У партнерстві з Укрзалізницею компанія Mastercard реалізувала низку сервісів для комфорту подорожувальників. Зокрема, у 2022 році Mastercard та Укрзалізниця запустили мобільний застосунок, який став важливим кроком у спрощенні процесу купівлі квитків для мільйонів пасажирів. Сьогодні застосунок налічує понад 6 млн користувачів та більше 55 млн проданих квитків. Застосунок також адаптований для людей з порушеннями зору. Нещодавно він здобув міжнародну нагороду на Transport Ticketing Awards у Лондоні.

[1] Додаткові страви можна замовити за доплату.

[2] Усі деталі щодо доступу до Mastercard Lounge ONE: Kyiv можна дізнатися у банку, який випустив картку.

Джерело: Мінфін
