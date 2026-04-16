16 квітня 2026, 18:35

Кредитний бум: Оптимізм українських банків досяг максимуму за 10 років

Український банківський сектор демонструє рекордні очікування щодо нарощування кредитування. Як свідчать результати «Опитування про умови банківського кредитування» від НБУ за I квартал 2026 року, готовність банків кредитувати бізнес протягом наступних 12 місяців досягла найвищого рівня з початку 2015 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Фото: НБУ

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бізнес просить гроші на розвиток

За даними опитування, попит бізнесу на кредити протягом І кварталу збільшився. Зокрема, зріс попит з боку великих підприємств, на гривневі та довгострокові позики передусім через потребу в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі. У ІІ кварталі банки очікують на подальше збільшення попиту.

Населення: іпотека та споживчі позики

Попит населення на кредити також зріс. За споживчими позиками цей тренд триває з ІІ кварталу 2023 року, за іпотечними — з початку 2025 року. І банки очікують на його продовження.

Боргове навантаження підприємств залишилося середнім, домогосподарств — низьким.

У І кварталі кредитні стандарти для підприємств загалом майже не змінилися, і надалі банки не планують їх змінювати.

Рівень схвалення заявок для всіх видів кредитів бізнесу, крім валютних, збільшувався четвертий квартал поспіль.

Кредитні стандарти

Кредитні стандарти для споживчих позик дещо пом’якшилися (цей тренд триває з початку 2023 року), однак не змінилися для іпотеки. Надалі банки очікують пом’якшення стандартів і для іпотеки, і для споживчих позик.

Рівень схвалення заявок на кредити домогосподарствам зріс, зокрема збільшилися схвалені суми та строки споживчих кредитів.

Банки відзначили помітне зростання всіх видів ризиків, крім процентного, та заявили про очікування посилення валютного, кредитного та операційного ризиків.

Опитування

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 17 березня року до 7 квітня 2026 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 25 фінансових установ із часткою 96% активів банківської системи.

«Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку», — зазначає регулятор.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Джерело: Мінфін
