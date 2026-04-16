16 квітня 2026, 18:43

Срібні монети у Німеччині знецінилися: що сталося

Срібні монети в Німеччині знецінилися: пробу знижено за рішенням Мінфіну з 2026 року. На це рішення чекали давно, і тепер воно офіційне: у нових німецьких пам’ятних монетах срібла буде менше. Так уряд Мерца бореться зі спекулянтами. Про це пише Ausnews.de.

Ціни на срібло постійно змінюються, тому Мінфін вирішив зменшити його частку в монетах. До цього продаж монет на деякий час призупинили.

Нововведення діє для всіх монет, випущених з цього року. Прикро буде і перекупникам, і простим колекціонерам — багато хто тепер замислиться, чи варто вкладатися в такі монети.

Через меншу кількість срібла і меншу вагу монети вже не такі цінні для колекції.

У міністерстві заявили, що так борються зі спекулянтами. А журнал про монети пояснює: випускати монети в збиток платникам податків державі заборонено згідно з бюджетними законами.

Що зміниться

Що конкретно зміниться в німецьких срібних пам'ятних монетах:

Стерлінгового срібла більше немає

Нові 35-єврові монети тепер виготовляють не зі стерлінгового срібла, як раніше. Їхня вага — 17 грамів. А 50-єврові монети більше не будуть з чистого срібла. Їхня вага — 21 грам. Обидві монети у звичайному карбуванні стали на один грам легшими через те, що срібла в них менше.

За даними журналу про монети, ще 10 грудня 2025 року було вирішено підвищити номінал старих 20-єврових монет до 35 євро, а різдвяних 25-єврових — до 50 євро.

Останню 20-єврову монету випустили 11 вересня 2025 року. Вона присвячена Еллі Хойс-Кнапп — засновниці фонду допомоги матерям і дружині першого президента Німеччини Теодора Хойса.

Німецькі пам'ятні монети зі срібла

Чорно-червона коаліція планує цього року випустити п'ять 35-єврових і дві 50-єврові пам'ятні монети, зокрема на честь Марго Фрідлендер. Як повідомляє dpa, інші екземпляри будуть присвячені 125-річчю Вуппертальської підвісної дороги або Різдву із зображенням волхвів.

Вже викарбувані екземпляри з цими двома мотивами не надійдуть у продаж і будуть переплавлені. У листопаді 2026 року Міністерство фінансів замість цього випустить на ринок відразу дві 50-єврові срібні монети з різдвяною тематикою: згаданих «Волхвів», спочатку запланованих на 2025 рік, а також перший випуск серії «Різдвяні пісні» під назвою «Тиха ніч, свята ніч».

Випуск 35-єврової монети «Елізабет Шварцхаупт» також затримується. Як повідомляє MDM Münzhandelsgesellschaft, замість спочатку запланованої дати 26 березня 2026 року монета з'явиться, ймовірно, лише 26 січня 2027 року.

Цей грошовий знак присвячений першій жінці-міністру в історії Федеративної Республіки Німеччини і входить до серії «Жінки, які залишили слід». Чиновники Клінгбайля оголосять конкретні дати випуску «найближчим часом».

Роман Мирончук
