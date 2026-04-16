До закриття міжбанку у четвер, 16 квітня, курс долара зріс на 26 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу, євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
16 квітня 2026, 17:31
Долар та євро різко подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 16 квітня
|
Закриття 16 квітня
|
Зміни
|
43,55/43,59
|
43,81/43,86
|
26/27
|
51,41/51,44
|
51,55/51,60
|
14/16
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,35−43,85 грн. Євро купують за 51,05 грн, а продають за 51,77 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,70−43,75, євро — 51,36−51,52 грн.
Джерело: Мінфін
