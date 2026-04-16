Ринок акцій на перегріві: чи лусне нова бульбашка

Останнім часом аналітики дедалі частіше фіксують ознаки перегріву на глобальних фінансових ринках, хоча формально макроекономічна картина залишається відносно стійкою. Фондові індекси США оновлюють історичні максимуми кінця січня, технологічний сектор демонструє випереджальне зростання, а інтерес інвесторів до ризикових активів знову посилюється. На цьому тлі дедалі частіше виникає питання — чи не наближається ринок до точки, після якої відбудеться різка корекція, подібна до тих, що вже відбувалися у 2000 і 2008 роках.

Порівняння з бульбашкою доткомів напрошується насамперед через структуру зростання. Як і наприкінці 1990-х, основний внесок у динаміку індексів робить обмежене коло компаній, пов’язаних із новими технологіями. Тоді це були інтернет-компанії, сьогодні — штучний інтелект, хмарні рішення та напівпровідники. За даними Bloomberg, частка найбільших технологічних компаній в індексі S&P 500 наблизилася до рівнів, співставних із піковими значеннями початку 2000-х. Це створює ефект концентрації ризику, коли стійкість усього ринку залежить від динаміки вузької групи емітентів.

Однак є і принципові відмінності. На відміну від епохи доткомів, поточні лідери ринку генерують реальний прибуток і мають стійкі бізнес-моделі. За оцінками Goldman Sachs, сукупна маржинальність найбільших технологічних компаній сьогодні значно вища, ніж у інтернет-компаній 2000 року. Це знижує ймовірність різкого обнулення капіталізації, але не виключає корекцію, якщо очікування інвесторів виявляться завищеними.

Порівняння з кризою 2008 року також потребує обережності. Тоді ключовим фактором стала перевантаженість фінансової системи борговими зобов’язаннями і бульбашка на ринку нерухомості. Сьогодні банківський сектор виглядає більш стійким завдяки посиленню регулювання, а рівень системного ризику нижчий. Водночас, як зазначає Міжнародний валютний фонд, глобальний борг залишається на історично високих рівнях, становлячи близько 330% світового ВВП. Це означає, що чутливість економіки до зміни процентних ставок залишається вкрай високою.

Саме політика центральних банків залишається ключовим фактором поточного циклу. Після періоду агресивного підвищення ставок у 2022−2024 роках ринок поступово почав закладати можливість їх зниження, однак риторика ФРС як і раніше вказує на готовність утримувати ставки на високому рівні довше, ніж очікують інвестори. Таке розходження очікувань формує додаткову невизначеність. З одного боку, надії на пом’якшення підтримують вартість активів, передусім акцій технологічного сектору. З іншого — зберігається ризик їх переоцінки, якщо зниження ставок буде відкладене. Аналітики XFINE зазначають, що в подібних умовах ринок нерідко починає випереджати події, роблячи ставку на майбутню ліквідність, яка може з’явитися не так швидко, як очікується.

Додатковим фактором ризику є поведінка приватних інвесторів. За даними Financial Times, частка роздрібних інвесторів в обороті американського ринку залишається підвищеною порівняно з історичними значеннями. Це посилює короткострокову волатильність і підвищує ймовірність формування локальних бульбашок в окремих сегментах. Схожа динаміка спостерігалася і напередодні попередніх криз, коли зростання підживлювалося не лише інституційними потоками, але й масовою участю приватного капіталу.

Водночас поточна ситуація не дає підстав для прямих аналогій із 2000 або 2008 роками. Швидше формується змішана модель: ознаки переоцінки і концентрації капіталу поєднуються з відсутністю критичних системних дисбалансів. Тому базовий сценарій, який розглядають у XFINE, передбачає не різку кризу, а поступову корекцію на тлі перегляду очікувань щодо ставок і економічного зростання.

Ключове питання для інвесторів — масштаб і тригери можливого зниження. Якщо інфляція виявиться більш стійкою, центральні банки будуть змушені довше зберігати жорстку політику, що посилить тиск на фондові ринки. Додатковим ризиком залишається ситуація на Близькому Сході: збереження високих цін на нафту посилить інфляційний тиск через вартість енергії і може прискорити корекцію.

У XFINE підкреслюють, що в таких умовах важливішими є не спроби визначити пік ринку, а контроль ризиків і диверсифікація. Перегрів, як правило, не завершується різким розворотом — частіше це тривалий процес із чергуванням зростання і корекцій, і саме така динаміка, ймовірно, збережеться і в поточному циклі.

Аналітичний відділ XFINE