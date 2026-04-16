16 квітня 2026, 11:04

BitMine втратила $3,8 млрд через падіння Ethereum, Societe Generale інтегрував свій стейблкоїн у MetaMask: що нового

Головне на ринку криптовалют.

BitMine втратила $3,8 млрд через падіння Ethereum, Société Générale інтегрував свій стейблкоїн у MetaMask: що нового
BitMine втратила $3,8 млрд через падіння Ethereum

Криптоінвестиційна компанія BitMine відзвітувала про чистий збиток у розмірі $3,82 млрд за квартал, що завершився 28 лютого 2026 року. Попри значні «паперові» втрати, керівництво компанії вважає поточну ринкову корекцію тимчасовою та нарощує активи.

Левову частку збитків — близько $3,78 млрд — склали нереалізовані втрати від переоцінки цифрових активів через затяжне зниження ринку, що триває з кінця 2025 року. Для порівняння, торік збитки компанії за цей же період становили $1,15 млн.

Попри це, станом на середину квітня 2026 року BitMine володіє значним портфелем, загальна вартість якого оцінюється у $11,8 млрд:

  • Ethereum — понад 4,8 млн монет;
  • Біткоїн — близько 198 монет;
  • Резерви — сотні мільйонів доларів готівкою та частки в інших компаніях.

Компанія активно використовує механізм стейкінгу, залучивши в нього понад 3,3 млн Ethereum (68% усіх запасів). Це дозволяє BitMine розраховувати на пасивний дохід у розмірі близько $200 млн на рік, з потенційним зростанням до $300 млн за сприятливих умов.

Експансія в DeFi: Societe Generale інтегрував власний стейблкоїн у MetaMask

Французький фінансовий конгломерат Societe Generale через свій криптопідрозділ SG Forge оголосив про інтеграцію власного доларового стейблкоїна USD CoinVertible (USDCV) у найпопулярніший некастодіальний гаманець MetaMask. Про це повідомляє Bloomberg.

Завдяки партнерству з розробником Consensys, банківський токен став доступним для мільйонів користувачів MetaMask. Тепер клієнти можуть використовувати USDCV у тисячах децентралізованих застосунків (dApps). Основні функції інтеграції включають:

  • Пряма конвертація: легкий перехід із фіатних коштів у стейблкоїн.
  • Трейдинг: обмін USDCV на інші цифрові активи всередині гаманця.
  • Транзакції: можливість використовувати токен для оплати комісій у мережі.

Генеральний директор SG Forge Жан-Марк Стенже підкреслив, що стейблкоїни дозволяють переносити традиційні банківські стандарти — такі як управління ризиками та комплаєнс — у швидкий та ефективний світ блокчейну.

Вибір доларової версії токена (хоча банк раніше запускав і євровий стейблкоїн) зумовлений домінуванням долара США в глобальних криптосценаріях.

Societe Generale залишається піонером серед традиційних банків на крипторинку. Ця інтеграція є частиною ширшої стратегії фінустанови щодо об'єднання класичних фінансів (TradFi) та децентралізованих екосистем. Раніше банк уже реалізував партнерства з Deutsche Börse AG та низкою DeFi-протоколів.

Пакистан легалізує криптоплатежі: центробанк дозволив банкам працювати з VASP

Державний банк Пакистану (SBP) скасував восьмирічну заборону на взаємодію фінансового сектору з ринком віртуальних активів. Відтепер місцеві комерційні банки мають право відкривати рахунки для зареєстрованих постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP) та їхніх користувачів.

Попри лібералізацію, регулятор встановив жорсткі рамки для банківських установ:

  • Роль банків обмежується виключно сервісними функціями (проведення платежів).
  • Банкам і надалі заборонено торгувати, зберігати або інвестувати у криптовалюти за рахунок власних капіталів чи депозитів вкладників.
  • Кошти криптокомпаній у пакистанських рупіях мають зберігатися на окремих рахунках, ізольовано від операційної діяльності фірм та активів їхніх клієнтів.

ЦБ Пакистану посилив вимоги до комерційних установ у межах боротьби з відмиванням коштів (AML) та фінансуванням тероризму (CFT). Банки зобов'язані:

  • Проводити глибоку перевірку кожного криптопровайдера.
  • Оновити системи оцінки ризиків з урахуванням специфіки цифрових активів.
  • Здійснювати безперервний моніторинг операцій та звітувати про підозрілу активність до підрозділів фінрозвідки.

Tether нарощує біткоїн-резерви: компанія докупила ще 951 BTC

Емітент найпопулярнішого стейблкоїна USDT, компанія Tether, продовжує реалізацію своєї стратегії з накопичення першої криптовалюти. Згідно з даними аналітичної платформи Arkham Intelligence, компанія поповнила свої запаси на 951,35 BTC (близько $71,3 млн на момент написання новини).

Останній транш надійшов із гарячого гаманця криптобіржі Bitfinex. Після цієї закупівлі загальний обсяг активів Tether у біткоїнах досяг вражаючих показників:

  • Загальна кількість: 97 204 BTC.
  • Ринкова вартість: близько $7,28 млрд.

Наразі Tether посідає друге місце у світі серед приватних компаній за обсягом володіння біткоїном, поступаючись лише Block.one. Для порівняння, серед публічних компаній незмінним лідером залишається Strategy Майкла Сейлора.

Приватні компанії:

Публічні компанії:

Охоронець з АТБ
16 квітня 2026, 12:19
Гоняємо «лисого», гоняємо порожні байти у блокчейні. Ото вам і уся пираміда. Гуску пощипану можна купити, але краще за фіатні. Махлювання та Онулення блокчейна вже незабаром. Бульбашка схлопнеться, дурні залишуться.
