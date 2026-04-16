Курс на четвер: долар в банках додав 5 копійок, євро — 15 копійок

У четвер, 16 квітня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у покупці, а у продажу додав 5 копійок. Євро додало 5 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,30−43,80 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,55−43,65, євро — 51,30−51,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,55−43,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,41−51,44 грн/євро.

