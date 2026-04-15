Курси долара та євро зросли під час міжбанківських торгів у середу 15 квітня. Про це свідчать дані торгів.
15 квітня 2026, 17:37
Курс валют: долар та євро зросли на міжбанку у середу
|
Відкриття 15 квітня
|
Закриття 15 квітня
|
Зміни
|
43,43/43,48
|
43,55/43,59
|
12/11
|
51,19/51,23
|
51,34/51,38
|
15/15
Середній курс у банках: 43,30−43,75 грн/долар, 50,95−51,60 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,55−43,65, євро — 51,25−51,45 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
