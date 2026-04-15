OKX запустила VIP-кампанію з бонусами до 8000 USDT

Криптовалютна біржа OKX запустила нову торгову кампанію для активних трейдерів, у межах якої користувачі можуть отримати до 8000 USDT у вигляді торгових бонусів за виконання завдань із торгового обсягу. Промоакція триватиме до 11 травня 2026 року.

Учасникам пропонується збільшувати торговий обсяг і виконувати умови кампанії, отримуючи бонуси в міру досягнення встановлених рівнів. Розмір винагороди безпосередньо залежить від активності трейдера.

Так, при досягненні торгового обсягу в 10 000 000 USDT нараховується 500 USDT у вигляді торгових бонусів, при обсязі 50 000 000 USDT — 2500 USDT, а при обсязі 100 000 000 USDT — 5000 USDT. Максимальний розмір винагороди може сягати 8000 USDT, але їхня кількість обмежена.

Торгові бонуси можна використовувати як торгову маржу, а також для компенсації торгових збитків, комісій, комісій за фінансування та інших транзакційних витрат.

Брати участь у кампанія можуть як користувачі із рівнем комісії від VIP 1 до VIP 8, так і звичайні користувачі.

