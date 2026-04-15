НБУ встановив курси валют на четвер: долар подорожчав, євро — подешевшало

Національний банк встановив нові курси валют на четвер, 16 квітня. Долар подорожчав на 2 копійки, а євро подешевшало на 6 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 43,52 грн. Це на 2 копійок більше, ніж у середу (43,50 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу становить 51,27 грн, що на 6 копійок менше, ніж у середу (51,33 грн), коли був встановлений новий історичний максимум.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту