Bitget запускає програму Broker Max Check із винагородою до 12 000 USDT для нових партнерів

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), сьогодні оголосила про запуск програми Broker Max Check — нової мотиваційної кампанії для брокерів , які приєдналися з 1 квітня 2026 року. Програма пропонує до 12 000 USDT додаткових винагород понад стандартні комісії залежно від обсягу торгів, згенерованого в перші 60 днів після підключення.

Ринок брокерів досі значною мірою орієнтований на комісії, при цьому відмінності між рівнями залишаються обмеженими. Програма Bitget вводить окремий рівень винагород, прив'язаний до ранньої торгової активності, надаючи новим брокерам додаткове джерело доходу в перші два місяці роботи.

Відповідні брокери отримують поетапні нагороди при досягненні встановлених порогів торгового обсягу протягом періоду кампанії. Структура програми зосереджена на перших 60 днях — періоді, який зазвичай визначає швидкість активації та конверсію клієнтів. Крім комісій, учасники отримують доступ до брокерського порталу Bitget, спеціалізованої операційної підтримки та інфраструктури платформи для зростання акаунтів і управління клієнтами.

Грейсі Чен, CEO Bitget, зазначила: «Перші тижні після підключення зазвичай визначають, наскільки швидко брокер зможе наростити обсяги та активність клієнтів. Структурована модель винагород у цей період підвищує прозорість доходів і створює сильнішу стартову позицію для довгострокового зростання. У міру глобального розширення мережі брокерів Bitget ця програма покликана забезпечити новим партнерам максимально ясний шлях до сталого розвитку з першого дня».

Програма проходить під девізом «Приєднуйся до найкращих — заробляй максимум», відображаючи підхід Bitget до залучення брокерів через структуровані стимули, орієнтовані на результат, що виходять за межі лише комісій.

Програма Broker Max Check доступна через брокерський портал, де можна дізнатися про неї детальніше.