У середу, 15 квітня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у покупці, а у продажу втратив 4 копійки. Євро додало 5 копійок у купівлі та 14 копійок у продажу.
15 квітня 2026, 10:53
Курс на середу: євро подорожчало в банках на 14 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах втратив 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 3 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,30−43,75 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,59 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,60−43,63, євро — 51,20−51,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,43−43,48 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,19−51,23 грн/євро.
Джерело: Мінфін
