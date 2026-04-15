Батько Ілона Маска назвав кількість біткоїнів у криптогаманцях синів

Мільярдер, підприємець, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск та його брат Кімбал на двох володіють 23 400 біткоінами. Про це заявив їхній батько Еррол Маск, пише BeInCrypto.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Еррол Маск неодноразово особисто отримував платежі у криптовалюті, «минувши традиційні банківські канали». Однак зараз він особисто не володіє цифровими активами і в цілому вважає себе старомодним, хоча хотів би дізнатися про криптовалюту більше.

На думку батька мілілардера, криптовалюта стане майбутнім фінансів, оскільки стара модель вичерпала себе.

Маск-старший обґрунтував упевненість особистим досвідом. Він запевнив, що переказати гроші між країнами через банк «практично неможливо», тоді як криптовалютні перекази виконуються миттєво.

«Це дивовижна форма переміщення грошей. Наприклад, якщо я перебуваю в ПАР і хочу переказати кошти із США через банк, це неможливо — банки спеціально все ускладнюють. А якщо я звертаюся до друзів із криптосфери, вони роблять це миттєво, без проблем», — пояснив Еррол Маск.

Згідно з BitsoinTreasuries, компанія Ілона Маска Tesla тримає 11 509 BTC і займає 12 місце серед найбільших публічних власників. Друга компанія Маска, SpaceX, володіє 8285 биткоинами.