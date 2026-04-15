Мільярдер, підприємець, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск та його брат Кімбал на двох володіють 23 400 біткоінами. Про це заявив їхній батько Еррол Маск, пише BeInCrypto.
Батько Ілона Маска назвав кількість біткоїнів у криптогаманцях синів
Еррол Маск неодноразово особисто отримував платежі у криптовалюті, «минувши традиційні банківські канали». Однак зараз він особисто не володіє цифровими активами і в цілому вважає себе старомодним, хоча хотів би дізнатися про криптовалюту більше.
На думку батька мілілардера, криптовалюта стане майбутнім фінансів, оскільки стара модель вичерпала себе.
Маск-старший обґрунтував упевненість особистим досвідом. Він запевнив, що переказати гроші між країнами через банк «практично неможливо», тоді як криптовалютні перекази виконуються миттєво.
«Це дивовижна форма переміщення грошей. Наприклад, якщо я перебуваю в ПАР і хочу переказати кошти із США через банк, це неможливо — банки спеціально все ускладнюють. А якщо я звертаюся до друзів із криптосфери, вони роблять це миттєво, без проблем», — пояснив Еррол Маск.
Згідно з BitsoinTreasuries, компанія Ілона Маска Tesla тримає 11 509 BTC і займає 12 місце серед найбільших публічних власників. Друга компанія Маска, SpaceX, володіє 8285 биткоинами.
