15 квітня 2026, 8:21

Мінфін роз’яснив, як працюватиме фінмоніторинг для рієлторів

Міністерство фінансів роз’яснило вимоги фінансового моніторингу для суб'єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів — щоб ринок чітко розумів свої обов’язки та без помилок працював із оновленими цифровими інструментами взаємодії з Держфінмоніторингом.

Міністерство фінансів роз'яснило вимоги фінансового моніторингу для суб'єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів — щоб ринок чітко розумів свої обов'язки та без помилок працював із оновленими цифровими інструментами взаємодії з Держфінмоніторингом.

Фокус саме на цих категоріях не випадковий. Йдеться про професійні сфери, в яких учасники ринку частіше потребують чітких практичних роз’яснень. Водночас саме рієлтори, бухгалтери і податкові консультанти часто першими виявляють ризикові сигнали — як побудована угода, звідки кошти, чи немає суперечностей у документах, чи не виглядає поведінка клієнта нетиповою. Саме тому їхня роль важлива у системі фінансового моніторингу, адже вони можуть вчасно помітити нетипові ознаки та допомогти запобігти спробам відмивання коштів.

Мінфін наголошує: фінмоніторинг для цих категорій — це не про тотальний контроль і не про нові бар'єри для роботи. Насправді, це про базові, давно запроваджені правила:

  • стати на облік у Держфінмоніторингу;
  • знати свого клієнта (KYC, Know Your Customer), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;
  • та повідомляти лише про підозрілі операції у випадках, прямо визначених законом.

Мінфін застосував системний підхід, впроваджуючи послідовні кроки: спочатку регулятор визначив правила для піднаглядних суб'єктів первинного фінансового моніторингу*, потім дав час на їх впровадження, запустив зручні електронні сервіси для взаємодії з міністерством та Держфінмоніторингом і лише після цього надіслав листи з роз’ясненням щодо актуалізації процедур взяття на облік.

Такий підхід показує просту логіку дій держави: спочатку пояснити, дати інструменти і відповісти на запитання, а вже потім очікувати належного виконання правил.

Таким чином, Мінфін зараз дає добросовісним учасникам ринку можливість у робочому порядку врегулювати питання взяття на облік у Держфінмоніторингу, зосереджуючись насамперед на приведенні діяльності у відповідність до вимог, а не на каральному підході.

Для ринку це головний сигнал: держава не ускладнює роботу, а вибудовує зрозумілі правила і допомагає бізнесу працювати без порушень та ризику штрафів.

«Ми проводимо роз’яснювальні заходи, щоб допомогти бізнесу коректно виконувати вимоги законодавства. Завдання Мінфіну — не створювати додаткове навантаження, а забезпечити зрозумілі правила і допомогти суб'єктам фінансового моніторингу уникати помилок у роботі. Для тих, хто ще не завершив процедуру взяття на облік у Держфінмоніторингу, зараз є можливість врегулювати це питання у робочому порядку — через Е-кабінет. На цьому етапі для нас важливо, щоб суб'єкти правильно увійшли в систему і привели свою діяльність у відповідність до вимог», — зазначив директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну Юрій Конюшенко.

Мінфін і надалі продовжуватиме роз’яснювальну роботу для єдиного розуміння ринком вимог фінансового моніторингу і правильного застосування їх на практиці.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
BigBend
BigBend
15 квітня 2026, 9:33
Водночас саме рієлтори, бухгалтери і податкові консультанти часто першими виявляють ризикові сигнали — як побудована угода, звідки кошти, чи немає суперечностей у документах, чи не виглядає поведінка клієнта нетиповою. Саме тому їхня роль важлива у системі фінансового моніторингу, адже вони можуть вчасно помітити нетипові ознаки та допомогти запобігти спробам відмивання коштів.

Ріелтори і раніше не були потрібні, тепер так точно. Вони просто небезпечні. Яке право має ріелтор знати, звідки у мене кошти?
