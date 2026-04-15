Мінфін роз’яснив, як працюватиме фінмоніторинг для рієлторів

Міністерство фінансів роз’яснило вимоги фінансового моніторингу для суб'єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів — щоб ринок чітко розумів свої обов’язки та без помилок працював із оновленими цифровими інструментами взаємодії з Держфінмоніторингом.

Фокус на рієєлторах

Фокус саме на цих категоріях не випадковий. Йдеться про професійні сфери, в яких учасники ринку частіше потребують чітких практичних роз’яснень. Водночас саме рієлтори, бухгалтери і податкові консультанти часто першими виявляють ризикові сигнали — як побудована угода, звідки кошти, чи немає суперечностей у документах, чи не виглядає поведінка клієнта нетиповою. Саме тому їхня роль важлива у системі фінансового моніторингу, адже вони можуть вчасно помітити нетипові ознаки та допомогти запобігти спробам відмивання коштів.

Мінфін наголошує: фінмоніторинг для цих категорій — це не про тотальний контроль і не про нові бар'єри для роботи. Насправді, це про базові, давно запроваджені правила:

стати на облік у Держфінмоніторингу;

знати свого клієнта (KYC, Know Your Customer), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;

та повідомляти лише про підозрілі операції у випадках, прямо визначених законом.

Читайте також: В угоди з нерухомістю входить фінмон: що це означає для покупців

Мінфін застосував системний підхід, впроваджуючи послідовні кроки: спочатку регулятор визначив правила для піднаглядних суб'єктів первинного фінансового моніторингу*, потім дав час на їх впровадження, запустив зручні електронні сервіси для взаємодії з міністерством та Держфінмоніторингом і лише після цього надіслав листи з роз’ясненням щодо актуалізації процедур взяття на облік.

Такий підхід показує просту логіку дій держави: спочатку пояснити, дати інструменти і відповісти на запитання, а вже потім очікувати належного виконання правил.

Таким чином, Мінфін зараз дає добросовісним учасникам ринку можливість у робочому порядку врегулювати питання взяття на облік у Держфінмоніторингу, зосереджуючись насамперед на приведенні діяльності у відповідність до вимог, а не на каральному підході.

Для ринку це головний сигнал: держава не ускладнює роботу, а вибудовує зрозумілі правила і допомагає бізнесу працювати без порушень та ризику штрафів.

Читайте також: Фінмоніторинг операцій з нерухомістю: що пояснили у Мінфіні