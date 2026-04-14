До закриття міжбанку у вівторок, 14 квітня, курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та продажу.
14 квітня 2026, 17:38
Долар та євро подешевшали на міжбанку
► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 14 квітня
|
Закриття 14 квітня
|
Зміни
|
43,53/43,58
|
43,43/43,48
|
10/10
|
51,27/51,31
|
51,25/51,29
|
2/2
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,30−43,79 грн. Євро купують за 50,75 грн, а продають за 51,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,65−43,65, євро — 51,20−51,37 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі