НБУ презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!» (фото)

До дня працівника оборонно-промислового комплексу — професійного свята українських виробників зброї Національний банк України представив нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!». Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Під час урочистих заходів нову монету презентував заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Номінал пам’ятної монети «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!» становить 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу.
Дизайн
На аверсі монети зображено традиційний орнамент української вишивки, що переходить у «піксельˮ, що відображає еволюцію української сили — від спадщини минулого до інновацій сьогодення. Внизу напис: «Дякуємо зброярам!».
На реверсі - постать українського зброяра, зосередженого на створенні одного з найефективніших на сьогодні видів озброєння — БпЛА. Він символізує збірний образ українських інженерів, конструкторів та інших технічних спеціалістів, чиї знання, ідеї та інновації перетворюються на інструменти захисту держави.
Тираж — до 75 000 штук.
Де придбати
Придбати монети можна буде в травні в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.
