НБУ презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!» (фото)

До дня працівника оборонно-промислового комплексу — професійного свята українських виробників зброї Національний банк України представив нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Під час урочистих заходів нову монету презентував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Номінал пам’ятної монети «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!» становить 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу.

Дизайн

На аверсі монети зображено традиційний орнамент української вишивки, що переходить у «піксельˮ, що відображає еволюцію української сили — від спадщини минулого до інновацій сьогодення. Внизу напис: «Дякуємо зброярам!».

На реверсі - постать українського зброяра, зосередженого на створенні одного з найефективніших на сьогодні видів озброєння — БпЛА. Він символізує збірний образ українських інженерів, конструкторів та інших технічних спеціалістів, чиї знання, ідеї та інновації перетворюються на інструменти захисту держави.

Тираж — до 75 000 штук.

Де придбати

Придбати монети можна буде в травні в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.