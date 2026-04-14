Нацбанк оновив перелік значимих кредитних спілок

Перелік значимих кредитних спілок

Рішенням Правління Національного банку України від 11 квітня 2026 року до категорії значимих кредитних спілок було віднесено кредитну спілку «Кредит-союз» (ЄДРПОУ 25204519) та «Вигода» (ЄДРПОУ 20808253).

Кредитні спілки, віднесені до цієї категорії, зобов’язані до кінця поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону України «Про кредитні спілки» та Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2014 року № 15 (зі змінами) (далі — Положення про вимоги).

Статус значимої кредитної спілки набувається з дня прийняття рішення Правлінням Національного банку, якщо інше не передбачено Законом або нормативно-правовими актами.