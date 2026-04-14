Курс на вівторок: євро подорожчало в обмінниках на 25 копійок

У вівторок, 14 квітня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 6 копійок. Євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 16 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,25−43,79 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,41 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,50−43,65, євро — 51,00−51,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,53−43,58 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,27−51,31 грн/євро.

