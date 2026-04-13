Курс на понеділок: долар в банках незначно подешевшав, євро дорожчає

У понеділок, 13 квітня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах додав 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро у покупці додало 2 копійки, а у продажу подорожчало на 7 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,22−43,75 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,50−43,64, євро — 50,85−51,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,45−43,48 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,78−50,81 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту