Revolut запустив фінансового ШІ-помічника AIR у Великій Британії

Фінтех-стартап Revolut запустив AIR у Великобританії — фінансового помічника на базі штучного інтелекту, відповідне оголошення розміщено на сторінці компанії в соцмережі X. Уточнюється, що незабаром сервіс стане доступним в інших країнах.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює асистент

Помічник вбудований в програму Revolut. Для запуску потрібно провести пальцем вниз на головній сторінці або перейти до розділу «Профіль», потім зайти в «Чати» і вибрати AIR. Помічник дозволяє планувати бюджет, відстежувати інвестиції, а також керувати картками та підписками.

У компанії уточнили, що AIR використовує ті самі засоби захисту інформації, що й основна програма. Асистент отримує доступ лише до даних, які знає користувач, включаючи транзакції, інвестиції та реквізити карт. На базі якої ШІ-моделі працює фінансовий помічник, у Revolut не розкривають.

Передісторія

У березні стартап отримав повну банківську ліцензію у Сполученому Королівстві. Завдяки цьому Revolut пропонуватиме рахунки як повністю ліцензований банк для приватних та корпоративних клієнтів, а також зможе розширити список послуг, у тому числі кредитування та інші продукти.