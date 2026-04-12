Експансія триває: 55% європейців розглядають купівлю китайських авто

На європейському автомобільному ринку відбувається тектонічний зсув у настроях споживачів. Згідно з останнім дослідженням компанії Horváth & Partner, проаналізованим аналітиками Bernstein, понад 55% водіїв у Європі тепер готові розглянути можливість купівлі автомобіля китайського бренду. Для порівняння, ще наприкінці 2023 року цей показник становив лише 43%. Про це повідомляє Investing.

«Якісний бар'єр» подолано

Історичний скептицизм щодо «китайців» стрімко випаровується. Лише 21% європейців сьогодні категорично відкидають можливість володіння китайським авто, тоді як два роки тому таких було майже половина — 46%.

Географія прихильності:

Іспанія та Угорщина: найвищий рівень відкритості — 75% споживачів готові до покупки китайських авто.

Італія: 64% водіїв дивляться в бік китайських брендів.

Німеччина: навіть у вотчині Volkswagen та BMW інтерес до брендів із КНР зріс до 46%, попри традиційну лояльність до вітчизняного автопрому.

Чому європейці змінюють пріоритети?

Аналітики виділяють дві головні причини. Китайські виробники використовують свою перевагу в технологіях акумуляторів та програмному забезпеченні, пропонуючи преміальні функції за значно нижчою ціною.

Хоча безпека та надійність залишаються важливими, споживачі все частіше ставлять на перше місце «технологічні» чинники: швидкість зарядки, запас ходу батареї та сучасні мультимедійні системи.

Виклик для європейських гігантів

Такі бренди як BYD, MG та NIO більше не сприймаються як «екзотика». Кількість людей, які заявляють, що «точно» куплять китайське авто, подвоїлася за два роки і сягнула 13%.

Для європейських концернів це тривожний сигнал — вікно можливостей для захисту своєї частки ринку звужується. Конкуренція переходить із суто цінової площини у битву за технологічну актуальність.

