Експансія триває: 55% європейців розглядають купівлю китайських авто

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 квітня 2026, 16:03

Експансія триває: 55% європейців розглядають купівлю китайських авто

На європейському автомобільному ринку відбувається тектонічний зсув у настроях споживачів. Згідно з останнім дослідженням компанії Horváth & Partner, проаналізованим аналітиками Bernstein, понад 55% водіїв у Європі тепер готові розглянути можливість купівлі автомобіля китайського бренду. Для порівняння, ще наприкінці 2023 року цей показник становив лише 43%. Про це повідомляє Investing.

На європейському автомобільному ринку відбувається тектонічний зсув у настроях споживачів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Якісний бар'єр» подолано

Історичний скептицизм щодо «китайців» стрімко випаровується. Лише 21% європейців сьогодні категорично відкидають можливість володіння китайським авто, тоді як два роки тому таких було майже половина — 46%.

Географія прихильності:

  • Іспанія та Угорщина: найвищий рівень відкритості — 75% споживачів готові до покупки китайських авто.
  • Італія: 64% водіїв дивляться в бік китайських брендів.
  • Німеччина: навіть у вотчині Volkswagen та BMW інтерес до брендів із КНР зріс до 46%, попри традиційну лояльність до вітчизняного автопрому.

Чому європейці змінюють пріоритети?

Аналітики виділяють дві головні причини. Китайські виробники використовують свою перевагу в технологіях акумуляторів та програмному забезпеченні, пропонуючи преміальні функції за значно нижчою ціною.

Хоча безпека та надійність залишаються важливими, споживачі все частіше ставлять на перше місце «технологічні» чинники: швидкість зарядки, запас ходу батареї та сучасні мультимедійні системи.

Виклик для європейських гігантів

Такі бренди як BYD, MG та NIO більше не сприймаються як «екзотика». Кількість людей, які заявляють, що «точно» куплять китайське авто, подвоїлася за два роки і сягнула 13%.

Для європейських концернів це тривожний сигнал — вікно можливостей для захисту своєї частки ринку звужується. Конкуренція переходить із суто цінової площини у битву за технологічну актуальність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 квітня 2026, 16:23
#
*** …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
