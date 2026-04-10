10 квітня 2026, 13:31

Bitget запускає новий продукт Pre-IPO з SpaceX як першим лістингом

Bitget, найбільша у світі Universal Exchange (UEX), оголосила про запуск IPO Prime — нового ринкового інструменту, який дозволяє користувачам отримувати доступ і торгувати експозицією до компаній-«єдинорогів» до їхнього виходу на IPO, таких як SpaceX.

Рішення реалізовано за підтримки Republic і знаменує розширення за межі традиційної торгівлі на вторинному ринку. Тепер користувачі можуть брати участь у створенні вартості компаній ще до їх виходу на публічні ринки — етапі, який раніше був доступний переважно інституційним інвесторам та приватним інвестиційним мережам. За допомогою IPO Prime Bitget розширює концепцію Universal Exchange, поєднуючи приватні та публічні ринки.

IPO Prime працює за моделлю підписки: користувачі можуть подавати заявки на розподіл токенізованих активів, прив’язаних до конкретних компаній. Ліміти розподілу залежать від рівня користувача, при цьому вищі квоти доступні для VIP-клієнтів. Після етапу підписки активи переходять на позабіржовий (OTC) ринок всередині платформи, де забезпечується безперервне ціноутворення, торгівля та обіг у структурованому середовищі.

Першою пропозицією в межах IPO Prime став preSPAX — цифровий актив, що відображає економічну динаміку SpaceX після її потенційного виходу на біржу. Будучи однією з найбільш обговорюваних приватних компаній у світі, SpaceX є прикладом високозростаючого активу, доступ до якого раніше був обмежений для роздрібних інвесторів.

«Із самого початку існування фінансових ринків доступ до pre-IPO можливостей був обмеженим та ексклюзивним», — зазначила Gracy Chen, CEO Bitget. «IPO Prime дозволяє користувачам брати участь у зростанні компаній на більш ранньому етапі та з можливістю безперервної торгівлі. Це змінює підхід до інвестицій у нові компанії та дає роздрібним інвесторам шанс увійти на ранній стадії. Це частина нашої стратегії побудови UEX і демократизації доступу до фінансових можливостей».

З нагоди запуску Bitget проведе два раунди аірдропу токенів preSPAX для відповідних VIP-користувачів 13 квітня 2026 року о 10:00 (UTC), надаючи раннім учасникам додаткову експозицію. Офіційний запуск токена preSPAX відбудеться 21 квітня 2026 року о 12:00 (UTC). Період підписки розпочнеться 18 квітня 2026 року о 18:00 і завершиться 21 квітня 2026 року о 18:00 (UTC), а розподіл токенів пройде 21 квітня з 18:00 до 22:00 (UTC).

Запуск IPO Prime відображає новий підхід до доступу до традиційних фінансових можливостей. У міру розмивання меж між класами активів платформи розширюють функціональність, включаючи участь у ранніх стадіях ринків. У межах моделі Universal Exchange від Bitget IPO Prime стає ще одним кроком до створення єдиної екосистеми для роботи з різними фінансовими інструментами.

Більше інформації про Bitget IPO Prime і preSPAX тут.

Дисклеймер: цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією або пропозицією купити чи продати активи. Продукт може бути недоступний у деяких юрисдикціях. Він представляє лише відображення потенційної економічної вигоди від зростання SpaceX і не є прямою інвестицією в компанію. SpaceX не схвалювала та не авторизувала цей продукт. Торгівля цифровими активами пов’язана з високими ризиками, включно з можливістю повної втрати інвестицій. Перед інвестуванням рекомендується враховувати місцеве законодавство та консультуватися з незалежними фахівцями.

Джерело: Мінфін
