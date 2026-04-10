Захист біткоїна від квантових комп'ютерів, Circle представила платформу для розрахунків у стейблкоїнах: що нового

Захист від «квантового апокаліпсиса»: розробник Lightning Labs представив інструмент порятунку біткоїнів

Технічний директор Lightning Labs Олаолува Осунтокун презентував прототип рішення, здатного захистити власників BTC від зламів за допомогою квантових комп’ютерів. Нова технологія має стати «страховим полісом» для тих, хто не встигне вчасно оновити свої гаманці.

Сучасна криптографія біткоїна базується на алгоритмах, які потужний квантовий комп’ютер зможе розгадати. Це дозволить зловмисникам обчислити приватні ключі на основі публічних даних блокчейну та спустошити чужі баланси.

Спільнота вже розглядає план захисту (BIP-360), який передбачає перехід на новий тип квантово-стійких адрес. Однак у цього підходу є дві слабкі сторони:

Повільна міграція: багато користувачів можуть не встигнути переказати кошти.

Пастка «аварійного гальмування»: якщо мережа вимкне старі типи підписів, щоб зупинити крадіжки, легітимні власники (особливо адрес Taproot) також втратять доступ до своїх монет.

Як працює рішення Осунтокуна?

Замість стандартного підпису розробник пропонує використовувати технологію zk-STARK (докази з нульовим розголошенням).

Головні особливості методу:

Доказ без розкриття: dласник може довести право власності на гаманець за допомогою своєї сид-фрази, не показуючи її саму.

Безпека інших адрес: gорятунок одного гаманця не створює ризиків для інших адрес, створених з тієї ж фрази.

Швидкість: на звичайному MacBook створення такого «доказу» займає 55 секунд, а його перевірка мережею — менше ніж 2 секунди.

Наразі розробка є експериментальним побічним проєктом (side project). Файл доказу важить близько 1,7 МБ, що за розміром нагадує якісне фото.

Поки що Осунтокун не подавав офіційної пропозиції щодо впровадження цієї системи безпосередньо в код біткоїна. Проте сам факт існування такого прототипу доводить, що навіть у разі раптового квантового стрибка у власників «цифрового золота» залишиться шанс на порятунок своїх активів.

Circle представила платформу Managed Payments: стейблкоїни стають доступними для банків без контакту з криптою

Компанія Circle, емітент другого за капіталізацією стейблкоїна USDC, запустила нове рішення — CPN Managed Payments. Це повністю керована платформа, яка дозволяє фінансовим інституціям використовувати цифрові долари у своїх розрахунках, уникаючи прямої взаємодії з блокчейн-технологіями.

Головна особливість платформи — повна «абстракція» криптографічної складності. Банки та платіжні сервіси можуть працювати зі звичними фіатними валютами, тоді як Circle бере на себе всі технічні та регуляторні аспекти:

Випуск (емісію) та спалювання токенів USDC.

Управління блокчейн-інфраструктурою у понад 20 мережах.

Дотримання вимог комплаєнсу та ліцензування.

Ключові переваги CPN Managed Payments:

Глобальні виплати: можливість здійснювати масові та транскордонні платежі швидше та дешевше, ніж через традиційні банківські коридори.

Прийом платежів: мерчанти можуть приймати стейблкоїни, отримуючи на виході звичайну валюту.

Відсутність операційних ризиків: фінустанови не потребують спеціальних ліцензій на зберігання криптоактивів, оскільки технічно не торкаються цифрові активи.

Попри те, що загальний обсяг транзакцій в USDC вже перевищив $70 трлн, великий капітал досі стримували складні регуляторні вимоги та ризики зберігання (custody). Рішення від Circle усуває ці бар'єри, пропонуючи єдину точку входу в екосистему цифрових доларів.

Проєкт уже стартував у партнерстві з такими міжнародними платіжними гігантами, як Veem та Thunes. Замість розробки власних блокчейн-шлюзів, ці компанії використовуватимуть готову інфраструктуру Circle для оптимізації своїх валютних операцій.

Фортуна у блокчейні: соло-майнер зі застарілим обладнанням виграв «джекпот» у $222 000

Неймовірний випадок стався в мережі біткоїна: індивідуальний майнер із критично низькою потужністю зумів самотужки знайти блок № 944 306. Везіння принесло йому винагороду в 3,128 BTC, що за поточним курсом становить понад 222 000 доларів.

Найбільше вражає технічний аспект цієї події. Потужність обладнання щасливчика складала лише 70 TH/s. Це відповідає параметрам моделі Antminer S17+, випущеної ще у 2019 році, яка сьогодні вважається безнадійно застарілою.

Для порівняння: частка цього майнера в загальній потужності мережі біткоїна становить мізерні 0,0000069%.

За словами адміністратора пулу CKPool Кола Коліваса, ймовірність такого успіху для пристрою подібної потужності становить приблизно 1 до 100 000 на добу. Статистично такий «соло-блок» можна шукати протягом 300 років безперервної роботи.

Деталі успіху:

Винагорода: 3,128 BTC за блок + 0,003 BTC комісійних зборів.

Транзакції: блок містив 6755 операцій.

Локація: учасник працював через платформу eusolo.ckpool.org.

Цікаво, що це вже другий подібний випадок за поточний місяць. Лише 3 квітня інший соло-майнер із трохи вищою потужністю (230 TH/s) також зумів випередити промислові дата-центри та заробити близько $210 000.

Загалом за останній рік лише 22 «одинакам» вдалося знайти блоки самостійно, що підкреслює винятковість цієї події. Більшість майнерів змушені об'єднуватися у великі пули, щоб отримувати стабільний, але значно менший дохід.

Павло Дуров оголосив про десятикратне прискорення блокчейну TON

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про успішне впровадження масштабного технічного оновлення мережі The Open Network (TON). Завдяки переходу на новий алгоритм, швидкість обробки операцій зросла в 10 разів, що робить транзакції практично миттєвими.

Це оновлення стало першим етапом глобальної ініціативи MTONGA, яка має на меті перетворити TON на найшвидшу блокчейн-платформу у світі.

Що змінилося для користувачів станом на 10 квітня 2026 року:

Субсекундна фіналізація: підтвердження платежів тепер триває менше ніж секунду.

Генерація блоків: швидкість створення нових блоків зросла у 6 разів — тепер вони з’являються кожні 400 мс.

Відсутність затримок: взаємодія із застосунками в Telegram стала безшовною, а затримка між кліком і виконанням транзакції майже зникла.

За словами команди, такі показники стали можливими завдяки впровадженню протоколу Catchain 2.0 та стрімінгового рівня передачі даних у реальному часі.

Оновлення суттєво вплине на монетарну політику мережі. Оскільки кількість блоків зросла, валідатори отримуватимуть більше винагород. Це має стимулювати приплив капіталу в стейкінг, хоча й призведе до зростання річної інфляції TON з 0,6% до 3,6%.

Наступним кроком ініціативи MTONGA стане радикальне дешевшання мережі: Дуров анонсував зниження комісій ще у шість разів.

Розробники наголошують, що така швидкість роботи — це не просто цифри, а фундамент для масштабування сервісів на мільярдну аудиторію месенджера. Тепер децентралізовані застосунки всередині Telegram можуть працювати так само швидко, як і звичайні вебсайти.

На тлі цих новин токен TON торгується в районі $1,3, демонструючи стабільність в умовах оновлення мережевих стимулів.