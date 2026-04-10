10 квітня 2026, 11:32

Реальні зарплати українців підвищилися майже на 14%: які галузі у лідерах

Середня заробітна плата в Україні у лютому сягнула позначки 28,3 тис. грн. Головним рушієм такої динаміки стали не приватні компанії, а державний сектор і підприємства військово-промислового комплексу (ВПК), які різко збільшили фінансування персоналу. Про це повідомляє Національний банк України у Макроекономічному та монетарному огляді за квітень.

Розрив між номінальними та реальними доходами

Згідно з показниками Державної служби статистики (ДССУ), на які спирається регулятор, номінальні виплати (сума «на папері» до врахування зміни цін) зросли на 22,4% у річному вимірі. Однак після коригування на рівень інфляції, реальне зростання купівельної спроможності українців виявилося помітно скромнішим і склало 13,8% р/р.

Хто отримує найбільші надбавки

Основний масив зростання зарплат наразі генерується у сферах, які безпосередньо фінансуються з державного бюджету. Найвищі темпи номінального приросту зафіксовані в таких галузях:

  • Освіта — зарплати збільшилися на 31,1% р/р.
  • Державне управління та оборона — плюс 16,7% р/р.

Окремим феноменом стала переробна промисловість. Тут абсолютним лідером із приросту доходів є виробництво транспортних засобів (галузь, що наразі тісно пов'язана з виробництвом техніки та дронів для потреб армії). Зарплати у цьому сегменті підскочили на 39,3%. Загалом у цій сфері за останні два роки сукупний фонд оплати праці зріс у 2,6 раза. Такий стрибок зумовлений не лише підвищенням ставок конкретним працівникам, а й масштабним розширенням штатів на профільних заводах.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
TAN72
10 квітня 2026, 13:08
Фантаст
