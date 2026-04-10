Курс на п'ятницю: євро у банках подорожчало на 10 копійок

У п'ятницю, 10 квітня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах додав 5 копійок у купівлі та знизився на 1 копійку у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,25−43,75 грн. Євро купують за 50,50 грн, а продають за 51,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,55−43,59, євро — 50,70−50,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,47−43,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,80−50,85 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту