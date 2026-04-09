Війна в Ірані подвоїла нафтові доходи росії до $9 млрд — Reuters

Доходи росії від її найбільшого нафтового податку у квітні зростуть удвічі — до $9 мільярдів. Причиною став стрибок цін на енергоносії, спровокований ударами США та Ізраїлю по Ірану. Про це свідчать розрахунки Reuters.

Ці дані є першим конкретним підтвердженням того, що росія — другий за величиною експортер нафти у світі — отримує надприбутки від війни в Ірані. Трейдери називають нинішню ситуацію найсерйознішою енергетичною кризою в новітній історії.

Блокада Ормузької протоки та стрибок цін

Після авіаударів США та Ізраїлю наприкінці лютого Іран фактично перекрив Ормузьку протоку. Через цей маршрут проходить близько п'ятої частини світових потоків нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Це спричинило стрімке зростання ф'ючерсів на нафту марки Brent, які значно перевищили позначку $100 за барель.

З початку 2024 року в росії було скасовано експортне мито на нафту в межах тривалої податкової реформи («податковий маневр»). Тепер основні доходи бюджету рф від нафтогазової галузі базуються на видобутку.

Основні показники згідно з розрахунками Reuters:

ПДПН (податок на видобуток корисних копалин): у квітні він зросте до 700 млрд рублів ($9 млрд) порівняно з 327 млрд рублів у березні.

Річний приріст: дохід зріс приблизно на 10% порівняно з квітнем минулого року.

Ціна Urals: середня ціна російської нафти Urals у березні підскочила до $77 за барель (найвищий показник з жовтня 2023 року). Це на 73% більше, ніж у лютому ($44,59), і значно вище рівня $59, закладеного в держбюджет.

Дефіцит бюджету

Попри рекордні прибутки, Кремль стикається з серйозними викликами. За даними Мінфіну рф, за січень-березень 2026 року дефіцит бюджету вже склав 4,58 трлн рублів (1,9% ВВП).

Удари ЗСУ по енергетичній інфраструктурі росії, що мають на меті підірвати фінанси Москви, призводять до зниження доходів і загрожують скороченням видобутку нафти.

Експерти зазначають, що обсяг нафтових доходів для рф залежатиме виключно від того, як довго триватиме криза в Ірані.

У Кремлі заявляють про «величезну кількість запитів» на російські енергоносії на тлі глобальної нестабільності, проте російські економісти попереджають: 2026 рік все одно може стати критично важким для економіки країни-агресора.