Державна податкова служба (ДПС) спільно з Міністерством у справах ветеранів презентували новий сервіс — персональний податковий супровід ветеранського бізнесу. Проєкт покликаний спростити шлях захисників і захисниць від ідеї власної справи до її успішної реалізації без бюрократичних перепон. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
В Україні запустили податковий супровід для ветеранів-підприємців: як це працює
За даними Мінветеранів, на сьогодні в Україні налічується 1,8 млн ветеранів. Багато хто з них після повернення з фронту обирає шлях підприємництва, проте стикається зі складністю податкового законодавства — так званими «задачками із зірочкою».
«Бути поруч, допомогти, підказати — це наша основна мотивація. Фактично, це персональна підтримка на всіх етапах ведення бізнесу. Найближчим часом вона стане доступною в усіх Офісах у 20 регіонах України», — підкреслила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Що передбачає новий сервіс?
Система супроводу побудована за принципом максимальної простоти та пріоритетності. Вона включає:
- допомога у виборі системи оподаткування ще на старті;
- супровід при отриманні грантів;
- пояснення кожного кроку — без складної мови і бюрократії;
- підтримка вже в процесі роботи бізнесу, а не тільки на етапі відкриття.
Елементи пріоритетного обслуговування:
Для ветеранів створено спеціальні канали комунікації, щоб мінімізувати очікування:
- Запис без черг та першочерговий прийом офлайн.
- Окрема лінія у контакт-центрі ДПС.
- Спеціальний блок у чат-боті для швидких відповідей.
