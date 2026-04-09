В Україні запустили податковий супровід для ветеранів-підприємців: як це працює

Державна податкова служба (ДПС) спільно з Міністерством у справах ветеранів презентували новий сервіс — персональний податковий супровід ветеранського бізнесу. Проєкт покликаний спростити шлях захисників і захисниць від ідеї власної справи до її успішної реалізації без бюрократичних перепон. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

За даними Мінветеранів, на сьогодні в Україні налічується 1,8 млн ветеранів. Багато хто з них після повернення з фронту обирає шлях підприємництва, проте стикається зі складністю податкового законодавства — так званими «задачками із зірочкою».

«Бути поруч, допомогти, підказати — це наша основна мотивація. Фактично, це персональна підтримка на всіх етапах ведення бізнесу. Найближчим часом вона стане доступною в усіх Офісах у 20 регіонах України», — підкреслила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Що передбачає новий сервіс?

Система супроводу побудована за принципом максимальної простоти та пріоритетності. Вона включає:

допомога у виборі системи оподаткування ще на старті;

супровід при отриманні грантів;

пояснення кожного кроку — без складної мови і бюрократії;

підтримка вже в процесі роботи бізнесу, а не тільки на етапі відкриття.

Елементи пріоритетного обслуговування:

Для ветеранів створено спеціальні канали комунікації, щоб мінімізувати очікування: