Впродовж березня український автопарк поповнили 18,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 7% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
9 квітня 2026, 15:25
Українці ввезли 18,3 тис авто з пробігом у березні: попит знизився на 7%
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 58% (у березні 2025р. вони охоплювали 45%).
Далі йдуть: дизельні — 21% (23% у березні 2025 р.); електромобілі — 9% (23% у березні 2025р.); гібриди — 8% (5% у бер.25р.); авто з ГБО — 4% (4% у березні 2025р.).
Який вік авто
Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери становить — 10 років. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця
- VW Golf — 849 од.;
- VW Tiguan — 787 од.;
- AUDI Q5 — 627 од.;
- NISSAN Rogue — 624 од.;
- SKODA Octavia — 594 од.;
- RENAULT Megane — 589 од.;
- FORD Escape — 415 од.;
- VW Passat — 385 од.;
- MAZDA CX5 — 361 од.;
- NISSAN Qashqai — 352 од.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
