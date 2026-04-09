Українці ввезли 18,3 тис авто з пробігом у березні: попит знизився на 7%

Впродовж березня український автопарк поповнили 18,3 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 7% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 58% (у березні 2025р. вони охоплювали 45%).

Далі йдуть: дизельні — 21% (23% у березні 2025 р.); електромобілі — 9% (23% у березні 2025р.); гібриди — 8% (5% у бер.25р.); авто з ГБО — 4% (4% у березні 2025р.).

Який вік авто

Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери становить — 10 років. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця