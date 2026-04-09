«Клуб білого бізнесу» зростає: перелік сумлінних платників податків збільшився на 1 300 учасників

Зміни до Податкового кодексу дали очікуваний результат: кількість підприємців, які демонструють високий рівень податкової довіри, стрімко зростає. Станом на 1 квітня 2026 року оновлений перелік (так звана «Територія білого бізнесу») поповнився новими учасниками, що підтверджує курс на прозорість української економіки. Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордна динаміка та склад учасників

Наразі до переліку включено 8 991 платника податків, що на 1 353 більше, ніж за попередній період. Статистика учасників виглядає наступним чином:

Юридичні особи: 8 410 компаній.

ФОП: 581 підприємець.

Розподіл за системами оподаткування

Закон забезпечив рівні можливості для представників різних форм власності та систем оподаткування. У «Клубі білого бізнесу» наразі представлені:

Загальна система: 4 789 платників.

Спрощена система: 3 751 платник.

Резиденти «Дія.City»: 451 компанія.

Охоплення галузей економіки

Платники податків, що увійшли до списку, представляють 19 секцій КВЕД. Це означає, що високий рівень довіри демонструють практично всі галузі економіки України — від агросектору та промисловості до IT та сфери послуг.

«Законом забезпечена рівність та можливість для платників будь-якої системи та галузі економіки бути включеними до переліку», — наголосив Данило Гетманцев.

Що дає статус учасника?

Нагадаємо, що включення до Переліку територій з високим рівнем податкової довіри надає бізнесу низку переваг, зокрема: