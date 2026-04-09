Зміни до Податкового кодексу дали очікуваний результат: кількість підприємців, які демонструють високий рівень податкової довіри, стрімко зростає. Станом на 1 квітня 2026 року оновлений перелік (так звана «Територія білого бізнесу») поповнився новими учасниками, що підтверджує курс на прозорість української економіки. Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
«Клуб білого бізнесу» зростає: перелік сумлінних платників податків збільшився на 1 300 учасників
Рекордна динаміка та склад учасників
Наразі до переліку включено 8 991 платника податків, що на 1 353 більше, ніж за попередній період. Статистика учасників виглядає наступним чином:
- Юридичні особи: 8 410 компаній.
- ФОП: 581 підприємець.
Розподіл за системами оподаткування
Закон забезпечив рівні можливості для представників різних форм власності та систем оподаткування. У «Клубі білого бізнесу» наразі представлені:
- Загальна система: 4 789 платників.
- Спрощена система: 3 751 платник.
- Резиденти «Дія.City»: 451 компанія.
Охоплення галузей економіки
Платники податків, що увійшли до списку, представляють 19 секцій КВЕД. Це означає, що високий рівень довіри демонструють практично всі галузі економіки України — від агросектору та промисловості до IT та сфери послуг.
«Законом забезпечена рівність та можливість для платників будь-якої системи та галузі економіки бути включеними до переліку», — наголосив Данило Гетманцев.
Що дає статус учасника?
Нагадаємо, що включення до Переліку територій з високим рівнем податкової довіри надає бізнесу низку переваг, зокрема:
- Мораторій на проведення документальних перевірок (крім підприємств, які займаються виробництвом і продажем підакцизної продукції, організацією азартних ігор, наданням фінансових послуг).
- Скорочення термінів камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування ПДВ.
- Індивідуальні консультації та закріплення комплаєнс-менеджера за кожним платником.
