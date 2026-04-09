Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 квітня 2026, 15:02

«Клуб білого бізнесу» зростає: перелік сумлінних платників податків збільшився на 1 300 учасників

Зміни до Податкового кодексу дали очікуваний результат: кількість підприємців, які демонструють високий рівень податкової довіри, стрімко зростає. Станом на 1 квітня 2026 року оновлений перелік (так звана «Територія білого бізнесу») поповнився новими учасниками, що підтверджує курс на прозорість української економіки. Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордна динаміка та склад учасників

Наразі до переліку включено 8 991 платника податків, що на 1 353 більше, ніж за попередній період. Статистика учасників виглядає наступним чином:

  • Юридичні особи: 8 410 компаній.
  • ФОП: 581 підприємець.

Розподіл за системами оподаткування

Закон забезпечив рівні можливості для представників різних форм власності та систем оподаткування. У «Клубі білого бізнесу» наразі представлені:

  • Загальна система: 4 789 платників.
  • Спрощена система: 3 751 платник.
  • Резиденти «Дія.City»: 451 компанія.

Охоплення галузей економіки

Платники податків, що увійшли до списку, представляють 19 секцій КВЕД. Це означає, що високий рівень довіри демонструють практично всі галузі економіки України — від агросектору та промисловості до IT та сфери послуг.

«Законом забезпечена рівність та можливість для платників будь-якої системи та галузі економіки бути включеними до переліку», — наголосив Данило Гетманцев.

Що дає статус учасника?

Нагадаємо, що включення до Переліку територій з високим рівнем податкової довіри надає бізнесу низку переваг, зокрема:

  • Мораторій на проведення документальних перевірок (крім підприємств, які займаються виробництвом і продажем підакцизної продукції, організацією азартних ігор, наданням фінансових послуг).
  • Скорочення термінів камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування ПДВ.
  • Індивідуальні консультації та закріплення комплаєнс-менеджера за кожним платником.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 46 незареєстрованих відвідувачів.
