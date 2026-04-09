Рада створила ТСК з економічної безпеки: комісію очолив Железняк

Сьогодні, 9 квітня, парламент ухвалив постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка займеться розслідуванням дій посадовців, що могли завдати шкоди економічній безпеці держави. Особливістю нової комісії є надзвичайно широке коло об'єктів перевірки та фокус на міжнародних фінансових зобов'язаннях України.

Головні цілі та напрями розслідування

Згідно з документом (реєстр. № 15079), ТСК зосередиться на двох стратегічних блоках:

1. Перевірка силового та регуляторного блоку

Комісія вивчатиме можливі протиправні дії посадових осіб ключових структур, серед яких:

Силові відомства: СБУ, Нацполіція, БЕБ, Держприкордонслужба.

Фінансові та фіскальні органи: ДПС, Держмитслужба, Держфінмоніторинг.

Спеціалізовані агенції: АРМА, Держаудитслужба, а також регулятор НКРЕКП.

Державний сектор: Суб'єкти господарювання держсектору економіки.

2. Контроль за міжнародною допомогою

Окремим завданням ТСК стане аудит технічної допомоги та кредитів, отриманих від іноземних партнерів з початку повномасштабного вторгнення рф. Депутати проаналізують, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання перед міжнародними організаціями.

Керівництво та склад комісії

Очолив нову ТСК народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. Його заступницею стала Анастасія Радіна («Слуга народу»), голова антикорупційного комітету Верховної Ради.

До складу комісії увійшли представники всіх депутатських фракцій та груп.