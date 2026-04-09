$125 млрд товарообігу: Україна більше купує, ніж продає

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
9 квітня 2026, 13:20

$125 млрд товарообігу: Україна більше купує, ніж продає

За даними Державної митної служби України у 2024 році товарообіг України становив $112,3 млрд: експорт — $41,6 млрд, імпорт — $70,7 млрд, від'ємне сальдо — $29,1 млрд. Про це йдеться в дослідженні YC.

За даними Державної митної служби України у 2024 році товарообіг України становив $112,3 млрд: експорт — $41,6 млрд, імпорт — $70,7 млрд, від'ємне сальдо — $29,1 млрд.

Як змінився товарообіг

У 2025 році товарообіг зріс до $125,1 млрд, але це зростання було сформоване не експортом, а імпортом: вивезення товарів скоротилося до $40,3 млрд, тоді як ввезення зросло до $84,8 млрд.

У результаті торговельний дефіцит розширився до $44,4 млрд. Це головний підсумок періоду: зовнішня торгівля України збільшилася за обсягом, але стала ще більш імпортозалежною.

Цей зсув не означає провалу експортної моделі. Навпаки, за даними Адміністрації морських портів України у 2024 році морські порти України обробили 97,2 млн тон вантажів, а морським шляхом було експортовано 88,1 млн тонн — проти 56,2 млн тонн роком раніше.

До 7 лютого 2025 року Український морський коридор перевіз 100 млн тонн вантажів за 18 місяців роботи, з них 65 млн тонн припало на агропродукцію. Але паралельно з цим внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі Україна до середини 2024 року втратила понад 9 ГВт генерувальних потужностей, що різко посилило попит на імпорт енергообладнання, пального, генерації та пов’язаних технологій.

Експорт: виручку й далі формує агро, але стійкість дають і промислові ніші

Базою українського експорту залишився аграрний сектор.

За підсумками 2024 року продовольчі товари дали $24,6 млрд експорту, а у 2025 році — $22,5 млрд. Частка цієї групи в експорті товарів знизилася з 59,2% до 55,8%, але саме вона продовжує бути головним джерелом валютної виручки. Це означає, що агроекспорт лишається системоутворюючим для всього зовнішньоторговельного балансу.

У продуктовій деталізації 2025 року це видно особливо добре. За даними Державної митної служби України найбільшими експортними позиціями були соняшникова олія — $5,22 млрд, кукурудза — $3,90 млрд, пшениця — $2,99 млрд, соєві боби — $1,33 млрд і м’ясо птиці — $1,09 млрд. На рівні окремих ринків збуту структура теж доволі концентрована: у 2025 році найбільшими покупцями української пшениці були Єгипет, Алжир та Індонезія, кукурудзи — Туреччина, Італія та Іспанія, соняшникової олії — Індія, Іспанія та Нідерланди.

Другою великою опорою експорту залишилися метали та вироби з них. У 2024 році ця група принесла $4,4 млрд, у 2025 році — $4,7 млрд. На рівні окремих позицій найбільше виручки дали залізна руда і концентрати — $2,34 млрд (майже 45% вартості поставок припало на Китай, ще 17,2% — на Словаччину, 16% — на Польщу), гарячекатаний плоский прокат — $829 млн, чавун — $760 млн та напівфабрикати зі сталі — $660 млн.

Поза двома найбільшими експортними блоками видно і менш масштабні, але важливі точки стійкості. У 2025 році експорт кабельно-провідникової продукції сягнув $1,41 млрд, експорт товарів групи деревини та паперу — $1,98 млрд, а позитивне сальдо цієї групи — $800 млн. Окремо варто відзначити меблеву групу 9401−9404: її експорт у 2025 році перевищив $939,8 млн.

Імпорт: зростання закупівель через потребу втримати систему

Структура імпорту у 2025 році значно промовистіша за загальну цифру $84,8 млрд. Найбільшою групою були машини, устаткування та транспорт — $34,1 млрд, або 40,2% всього імпорту. Далі йшли продукція хімічної промисловості — $12,6 млрд та паливно-енергетичні товари — $10,5 млрд.

Для порівняння: у 2024 році машини, устаткування і транспорт становили $25,0 млрд, хімічна продукція — $11,7 млрд, паливно-енергетичні товари — $8,9 млрд. Отже, імпортне зростання було сконцентроване саме в критичних для функціонування країни сегментах.

Ще виразніше це видно на рівні конкретних товарів. У 2025 році Україна імпортувала нафти й нафтопродуктів на $6,62 млрд, легкових автомобілів — на $6,15 млрд, дозованих лікарських засобів — на $2,05 млрд, нафтових газів — на $1,92 млрд, безпілотних літальних апаратів — на $1,70 млрд, електрогенераторних установок — на $1,69 млрд, телекомунікаційного обладнання — на $1,63 млрд, електричних акумуляторів — на $1,48 млрд, трансформаторів — на $1,12 млрд і кам’яного вугілля — на $1,01 млрд.

Така структура показує, що імпорт у 2025 році був водночас і енергетичним, і технологічним, і оборонним, і медичним.

Географія торгівлі

Географія торгівлі у 2025 році показує остаточне закріплення ЄС як головного зовнішньоторговельного напряму України — на країни ЄС припадало 57,8% українського експорту та 46,7% імпорту.

У вартісному вимірі товарообіг з ЄС у 2025 році становив $62,9 млрд: експорт — $23,3 млрд, імпорт — $39,6 млрд. Це означає, що європейський напрям одночасно є для України найбільшим ринком збуту і найбільшим каналом закупівель.

На рівні окремих країн картина 2025 року теж доволі чітка. Найбільшим джерелом імпорту був Китай — $19,2 млрд, далі Польща — $7,9 млрд і Німеччина — $6,6 млрд. Найбільшими ринками збуту для українських товарів були Польща — $5 млрд, Туреччина — $2,7 млрд і Німеччина — $2,4 млрд.

Для порівняння, у 2024 році Україна найбільше імпортувала також із Китаю ($14,4 млрд), Польщі ($7 млрд) і Німеччини ($5,4 млрд), а в експорті після Польщі лідирували Іспанія ($2,9 млрд) і Німеччина ($2,8 млрд). Тобто за рік Китай ще сильніше наростив роль постачальника, а в експортній географії вагу посилила Туреччина.

Поза ЄС саме Туреччина, Китай, Єгипет, США та Індія формують найпомітнішу частину зовнішньої географії. Це і є нова карта української торгівлі: ЄС — головний блок збуту й постачання, Китай — ключовий зовнішній виробничий склад, Туреччина — важливий двосторонній партнер між Європою та Чорним морем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
