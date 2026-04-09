Invest Talk Summit 2026 відкрив продаж квитків за найвигіднішими цінами

Весна готує важливий івент для інвесторів — Invest Talk Summit 2026 . Конференція пройде в Києві 16 травня та збере разом інвесторів, аналітиків, представників НБУ , фінансових та інвестиційних радників, інфлюєнсерів — усіх, хто так чи інакше дотичний до ринку інвестування.

Про що буде Invest Talk Summit 2026?

Традиційно івент проводять команди фінансових порталів «Мінфін» та Finance.ua. Конференція проходить у форматі виступів спікерів, які добре орієнтуються у тенденціях ринку, інвестиційних стратегіях та примноженні капіталу.

Загалом понад 25 спікерів готують близько 9 годин контенту. Говоритимуть про інвестиції в циклічні компанії, формування інвестиційного портфелю, стратегії інвестування під час криз, дивіденди, інвестиції в енергетику та багато іншого.

Серед тем, наприклад, будуть такі:

Захисні активи під час криз: стратегії для обережного інвестора. Чи ефективна стратегія усереднення вартості (DCA) на поточному ринку.

Формула бульбашки: як ідентифікувати пік ринку та підготувати портфель до падіння.

Дивідендні аристократи: аналіз найбільш стійких компаній за останні 5−10 років. Криза дивідендної моделі: чому стратегія регулярних виплат програє S&P 500 та акціям росту протягом останніх років. Чи варта гра свічок?

Інвестиції в ОВДП: актуальні терміни розміщення капіталу для отримання оптимальної доходності.

Ретроспектива 2025 року: активи-лідери та прогноз найбільш перспективних напрямків на 2026 рік.

Invest Talk Summit — це унікальна нагода поспілкуватися наживо з топами ринку, лідерами думок та провідними експертами. Завдяки участі генерального партнера інвестиційної групи ICU та срібного партнера освітньої платформи Біржовий університет, учасники отримають доступ до глибокої експертизи щодо роботи конкретних активів та стратегій збільшення прибутків у найближчому майбутньому.

Як долучитися?

Щоб стати частиною івенту, потрібно придбати квитки на сайті Invest Talk Summit.

Участь у заході можлива як офлайн, так і онлайн. Усі учасники отримають доступи до матеріалів конференції (записи презентацій), а ті, хто доєднається до івенту наживо зможуть ще й обмінятися досвідом віч-на-віч з іншими учасниками заходу та знайти однодумців і партнерів.

