Скільки коштує Великдень у Британії: порівняння цін з Україною

У Великій Британії традиції на Великдень відрізняються від українських. Тут не печуть паски, не складають та не освячують великодній кошик. За словами українки, яка три роки живе в Британії, більшість мешканців сприймають ці дні як додаткові вихідні. Проте ціни на деякі товари зростають до рівня «святкових». Напередодні Великодня вона порівняла вартість продуктів в Британії і у нас, пише «Фокус.

Які відмінності

«У Британії немає такого поняття, як великодній сніданок. Там не печуть паски і не збираються усі за святковим столом. Є просто два вихідні, на які люди зазвичай влаштовують барбекю або виїжджають на природу. Діти іноді шукають шоколадні яйця, а дорослі дарують один одному великі шоколадні подарунки — і вони дуже дорогі», — каже Дарина.

Ціни на продукти та витрати

Зазвичай, тижневі витрати дівчини на продукти у Британії становлять близько 45 фунтів стерлінгів (близько 2 620 грн). У кошику — овочі, йогурти, риба, тофу та консервований тунець.

Мінімальна зарплата після вирахування податків та страхування в країні становить приблизно 1500 фунтів (близько 87 400 грн) на місяць, тоді як оренда житла може коштувати близько 590 фунтів (34 380 грн). До цього додаються комунальні платежі та податки.

При цьому багато британців намагаються економити: купують продукти в мережах супермаркетів з демократичними цінами, часто обирають заморожені товари, закуповуються оптом і зберігають їжу в морозильниках.

Особливості харчування у Британії і порівняння цін з українськими

У країні дуже популярні готові страви, які достатньо просто розігріти. Також поширений формат Meal Deal — набір із основної страви, снека та напою за вигідною ціною. Такий варіант часто замінює обід або навіть вечерю, особливо для студентів і офісних працівників.

«Дуже багато британців купують заморожені овочі. Хтось купує хліб, нарізає і заморожує, щоб довше зберігався. Готові обіди теж дуже популярні, особливо серед молоді», — каже Дарина.

Скільки коштують продукти

Овочі у Британії можуть коштувати досить дешево: огірок (1 шт) — близько 0,99 фунта (приблизно 57 грн, тож за 1 кг виходить від 190 грн), пучок зеленої цибулі — близько 0,69 фунта (приблизно 40 грн), помідори чері (250 г) — до 2,35 фунта (приблизно 135 грн), болгарський перець (1 кг) — близько 2,10 фунта (приблизно 121 грн).

Водночас ціни значно залежать від супермаркету та району:

молоко — близько 2 фунтів за літр (від 100 грн);

ягоди (150 г) — від 2,5−3 фунтів (близько 125−150 грн);

яблука — близько 70 пенсів за штуку (до 35 грн);

мандарини — 1,5−2 фунти за упаковку (близько 75−100 грн);

риба дорожча: копчений лосось — від 3 фунтів (близько 150 грн), стейк тунця — близько 9 фунтів (від 450 грн).

Яйця також відрізняються за ціною залежно від умов утримання курей. Продукція категорії free range (вільне утримання) коштує дорожче, від 2,20 фунтів за десяток (близько 130 грн). Тим часом ціни на яйця перед Великоднем в Україні стартують від 85 грн за 10 шт.

В Україні ситуація з овочами не надто відрізняється. Огірки різко здорожчали і у квітні коштують від 169 грн за кг. Помідори червоні можна купити за 249,92 грн/кг, а болгарський перець коштує 194−270 грн/кг.

«Овочі в Україні чи дорожчі, чи приблизно тримаються на тому ж рівні, що і в Британії», — зазначає українка.

А ось цукор і борошно у Британії коштують доволі дорого: 500 г цукру обійдеться приблизно в 0,85 фунта (близько 49 грн), а 1,5 кг борошна — 1,50 фунта (приблизно 86 грн).

«Це, мабуть, єдині продукти, які в Україні значно дешевші, ніж у Британії», — каже дівчина.

Великодні ціни і скандал із шоколадними яйцями

Окремо українка звертає увагу на різке подорожчання великодніх солодощів.

«Цього року всі активно обговорювали, що у Британії злетіли ціни на великодні шоколадні яйця. У соцмережах почали масово писати про інфляцію, і магазини навіть змушені були знижувати ціни приблизно на 40%», — зазначає вона.

У звичайних магазинах такі яйця можна придбати за 4−6 фунтів, тоді як у преміум-сегменті їхня ціна сягає 10−12 фунтів, що викликає обурення покупців.