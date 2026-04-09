9 квітня 2026, 10:44

Відтік коштів із золотих ETF у березні став рекордним за всю історію спостережень

Світові біржові фонди, що інвестують у золото (ETF), у березні 2026 року зафіксували відтік коштів на суму 11,8 млрд доларів, що відповідає скороченню запасів на 84,8 тонни. Про це йдеться у звіті Всесвітньої ради з питань золота (WGC). Відтік став першим за дев'ять місяців і в грошовому вираженні виявився рекордним, а в натуральному — максимальним з вересня 2022 року.

Тиск на ринок

Основний тиск на ринок чинили фонди Північної Америки, де відтік у березні склав близько $13 млрд. Інвестори фіксували прибуток на тлі погіршення ринкових умов і зростання прибутковості.

За даними WGC, розворот потоків був пов'язаний зі зниженням схильності до ризику на тлі геополітичних подій, зокрема війни на Близькому Сході. Це спонукало інвесторів нарощувати ліквідність за рахунок продажу активів, що раніше зросли в ціні, включаючи золото.

Додатковий тиск чинили керуючі сировинними фондами (CTA): накопичені довгі позиції посилили падіння цін. Одночасно зростання долара і процентних ставок підвищило альтернативні витрати володіння золотом, а очікування щодо грошово-кредитної політики змістилися від можливого зниження ставок до їх збереження на більш тривалий термін, що також знизило інтерес до активу.

Водночас азіатські фонди продовжили залучати кошти: у березні приплив склав близько $2 млрд, а за підсумками першого кварталу — $14 млрд, що стало рекордним значенням для регіону. Підтримку забезпечили Китай та Індія на тлі підвищеного попиту на захисні активи, зниження локальних фондових ринків та ослаблення валют.

Європейські фонди в березні зафіксували відтік у розмірі $154 млн, що скоротило приплив за підсумками першого кварталу до $27 млн. Як зазначає WGC, додатковий тиск спричинили зростання дохідності та більш жорстка риторика Європейського центрального банку, а також ослаблення євро щодо долара, що збільшило втрати за валютно-хеджованими інструментами та знизило привабливість вкладень у золото для місцевих інвесторів.

За підсумками першого кварталу сукупні вкладення в золоті ETF залишилися позитивними і склали $12,3 млрд, або 62 тонни, незважаючи на різке скорочення в березні. На кінець місяця сукупні активи фондів оцінювалися в $606,5 млрд, а обсяг золота в їхніх портфелях — у 4 087,8 тонни

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
