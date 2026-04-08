Квартири витісняють приватні будинки в ЄС — Eurostat

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
8 квітня 2026, 19:45

Квартири витісняють приватні будинки в ЄС — Eurostat

Мрія про власний будинок із приватним садом просто за вхідними дверима дедалі швидше перетворюється на недоступну розкіш для більшості європейців. Масштабна урбанізація та зміна стилю життя призводять до того, що вже у 2030-х роках квартири можуть стати абсолютно домінуючою формою житла на континенті. Про це свідчать дані Eurostat.

Мрія про власний будинок із приватним садом просто за вхідними дверима дедалі швидше перетворюється на недоступну розкіш для більшості європейців.

Нерівномірна статистика

Житловий ландшафт Європи залишається вкрай неоднорідним, проте загальна тенденція вказує на поступову відмову від приватних будинків. Наразі в середньому по Європейському Союзу у будинках проживає ледь більше половини населення — 51,4%.

Однак між країнами існує гігантська прірва:

Лідери з життя у будинках: абсолютним рекордсменом є Ірландія, де 90,2% населення досі живе у приватних будинках (хоча цей показник і впав на 5,4% з 2010 року). Високі показники також зберігаються у Північній Македонії (82,1%), Нідерландах (77,1%) та Бельгії (76,8%).

Країни «багатоквартирних будинків»: найменше у приватних будинках живуть у Швейцарії (33,7%), Іспанії (34,6%) та Латвії (34,7%).

Приклад Німеччини та антирекордсмени

Дослідження фіксує стійкий тренд на скорочення частки власників будинків протягом останнього десятиліття. Яскравим прикладом є Німеччина: сьогодні лише 38,5% німців проживають у будинках. З 2010 року цей показник впав на 6,5 відсоткового пункту, що робить Німеччину п'ятою країною в Європі за темпами відмови від такого типу житла.

Найбільш різке скорочення з 2010 року продемонстрували:

  • Мальта: падіння на 14,3 відсоткового пункту (лише 36,6% живуть у будинках).
  • Португалія: зниження на 11,5 в.п.
  • Норвегія: зниження на 10 в.п.
  • Люксембург: зниження на 8,5 в.п.

Цікаво, що в деяких країнах Східної Європи (наприклад, у Польщі, Словаччині та Угорщині) спостерігається зворотний тренд — там відсоток жителів приватних будинків за цей час трохи зріс.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

BigBend
BigBend
8 квітня 2026, 20:14
Більше мігрантів-муслімів приймайте, шалаші почнуть витісняти квартири.
