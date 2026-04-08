Квартири витісняють приватні будинки в ЄС — Eurostat

Мрія про власний будинок із приватним садом просто за вхідними дверима дедалі швидше перетворюється на недоступну розкіш для більшості європейців. Масштабна урбанізація та зміна стилю життя призводять до того, що вже у 2030-х роках квартири можуть стати абсолютно домінуючою формою житла на континенті. Про це свідчать дані Eurostat.

Нерівномірна статистика

Житловий ландшафт Європи залишається вкрай неоднорідним, проте загальна тенденція вказує на поступову відмову від приватних будинків. Наразі в середньому по Європейському Союзу у будинках проживає ледь більше половини населення — 51,4%.

Однак між країнами існує гігантська прірва:

Лідери з життя у будинках: абсолютним рекордсменом є Ірландія, де 90,2% населення досі живе у приватних будинках (хоча цей показник і впав на 5,4% з 2010 року). Високі показники також зберігаються у Північній Македонії (82,1%), Нідерландах (77,1%) та Бельгії (76,8%).

Країни «багатоквартирних будинків»: найменше у приватних будинках живуть у Швейцарії (33,7%), Іспанії (34,6%) та Латвії (34,7%).

Приклад Німеччини та антирекордсмени

Дослідження фіксує стійкий тренд на скорочення частки власників будинків протягом останнього десятиліття. Яскравим прикладом є Німеччина: сьогодні лише 38,5% німців проживають у будинках. З 2010 року цей показник впав на 6,5 відсоткового пункту, що робить Німеччину п'ятою країною в Європі за темпами відмови від такого типу житла.

Найбільш різке скорочення з 2010 року продемонстрували:

Мальта: падіння на 14,3 відсоткового пункту (лише 36,6% живуть у будинках).

Португалія: зниження на 11,5 в.п.

Норвегія: зниження на 10 в.п.

Люксембург: зниження на 8,5 в.п.

Цікаво, що в деяких країнах Східної Європи (наприклад, у Польщі, Словаччині та Угорщині) спостерігається зворотний тренд — там відсоток жителів приватних будинків за цей час трохи зріс.